택배·주차·경비까지 로봇이 하는 시대…건축물 제도 바뀔까

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로봇 다니는 건축물 현실화

국토부, 제도 기반 마련 속도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 디지털트윈과 자율주행 기술이 건축물과 결합하면서 로봇친화형 공간에 대한 정책 수요가 커지고 있다. 정부 또한 로봇이 도시와 건축물 안팎에서 안전하게 운행될 수 있도록 공간정보 인프라와 관련 제도 정비에 속도를 내기로 했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 지난 27일 오후 네이버1784 사옥을 방문해 로봇친화형 건축물에 대한 미래상, 이동로봇 상용화를 위한 제도개선 건의사항 등을 청취하고 있다. [사진=국토부]

28일 국토교통부는 전일 김윤덕 장관이 네이버1784 사옥을 방문해 사옥 내 이동로봇 시연 등을 참관했다고 밝혔다.

김 장관은 이날 디지털트윈, 자율주행 등 기술이 접목된 로봇친화형 건축물의 미래상과 이동로봇 상용화를 위한 제도 개선 건의사항 등을 청취했다.

네이버1784 사옥은 로봇 이동을 고려한 건축 디자인 등 로봇친화형 건축설계가 적용된 건축물이다. 디지털트윈과 클라우드 기반 관제시스템도 적용돼 이동로봇 실증 및 테스트베드로 활용되고 있다.

해당 관제시스템은 네이버 자회사인 네이버랩스의 다중 로봇 통합 플랫폼 '아크(ARC)'를 기반으로 한다. 이를 통해 로봇친화형 건축을 통합 관제하고 있다.

국토부는 이동로봇이 도시·주거·건축 공간에서 안전하게 활용될 수 있도록 다양한 정책 기반 마련을 추진해 왔다.

국토지리정보원은 실외 이동로봇이 보도와 이면도로 등에서 원활하고 안전하게 운행될 수 있도록 모빌리티 보행지도를 2024년부터 구축하고 있다. 모빌리티 보행지도는 단차, 폭원, 종단구배 등이 포함된 보도 네트워크 데이터와 버스정류장, 가로수, 화단 등 보도 시설물 정보를 3차원으로 표현한 고정밀 전자지도다.

올해는 네이버랩스와의 기술협력을 통해 네이버 사옥 주변 보행지도를 구축한다. 이를 바탕으로 실외 이동로봇의 운행 안정성을 실증하고, 향후 다양한 유형의 로봇이 실외환경에 적용될 수 있도록 보행지도 표준화와 데이터 활용 모델을 함께 마련할 예정이다.

주차로봇 제도 기반도 정비한다. 국토부는 주차로봇 제도적 기반 마련을 위해 '기계식주차장치 안전기준'을 개정했다. 차량중량 규정, 입출고 시간 기준, 이동 시 이탈방지와 장애물 감지 장치 등 안전기준을 마련했다.

공동주택에 주차로봇 설치를 허용하는 '주택건설기준 등에 관한 규칙'도 개정할 예정이다. 해당 개정안은 지 21일부터 6월 30일까지 입법예고 중이다.

국토부는 개정안이 시행되는 올해 하반기부터 주차로봇을 통한 도심 내 주차공간 효율화와 스마트 주차서비스 확산이 본격화될 것으로 기대하고 있다. 최근 '혁신건축물법'이 발의되면서 로봇, 자율주행, 디지털트윈 등 신기술이 건축물과 유기적으로 연계될 수 있는 제도적 기반도 만들어질 전망이다.

향후 로봇친화형 건축물 인증, 규제특례, 공공 마중물 지원과 함께 이동로봇이 건축물 안에서 안전하게 운영될 수 있는 건축디자인, 설비, 관제체계 확산도 기대된다.

김 장관은 "이동로봇 산업은 현재 택배, 주차, 충전, 건설현장, 경비 등 우리 실생활에 급속히 확장 중인 반면, 이러한 기술의 상용화를 위한 정책과 제도적 지원이 부족한 것이 현실"이라고 말했다.

이어 "앞으로 이동로봇의 안전한 이용과 활성화를 통해 공간정보 인프라 구축, 자율주행 기술 진흥, 과감한 규제합리화 등 국토교통 정책을 강력히 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 김윤덕 국토교통부 장관은 왜 네이버1784 사옥을 방문했나요?

A. 김 장관은 네이버1784 사옥을 찾아 사옥 내 이동로봇 시연을 참관하고, 디지털트윈과 자율주행 기술이 접목된 로봇친화형 건축물의 미래상과 이동로봇 상용화를 위한 제도 개선 건의사항을 청취했습니다.

Q. 네이버1784 사옥은 어떤 건축물인가요?

A. 네이버1784 사옥은 로봇 이동을 고려한 건축 디자인 등 로봇친화형 건축설계가 적용된 건축물입니다. 디지털트윈과 클라우드 기반 관제시스템도 적용돼 이동로봇 실증 및 테스트베드로 활용되고 있습니다.

Q. 국토부는 실외 이동로봇 운행을 위해 어떤 기반을 마련하고 있나요?

A. 국토지리정보원은 2024년부터 실외 이동로봇이 보도와 이면도로 등에서 원활하고 안전하게 운행될 수 있도록 모빌리티 보행지도를 구축하고 있습니다. 올해는 네이버랩스와 협력해 네이버 사옥 주변 보행지도를 구축할 예정입니다.

Q. 모빌리티 보행지도에는 어떤 정보가 담기나요?

A. 모빌리티 보행지도는 단차, 폭원, 종단구배 등이 포함된 보도 네트워크 데이터와 버스정류장, 가로수, 화단 등 보도 시설물 정보를 3차원으로 표현한 고정밀 전자지도입니다.

Q. 주차로봇 확산을 위해 어떤 제도 정비가 추진되나요?

A. 국토부는 주차로봇 제도적 기반 마련을 위해 '기계식주차장치 안전기준'을 개정했습니다. 또 공동주택에 주차로봇 설치를 허용하는 '주택건설기준 등에 관한 규칙' 개정안도 입법예고 중이며, 올해 하반기부터 스마트 주차서비스 확산이 본격화될 것으로 기대하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com