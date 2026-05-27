'나무호 피격' 정부 조사 결과 오늘 발표

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27일 오후 5시 나무호 정부 합동조사 브리핑

공격 주체, 비행체 종류 관련 조사 결과 공개

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 호르무즈 해협에서 외부의 공격을 받은 화물선 HMM 나무호에 대한 정부 조사 결과가 27일 발표된다.

외교부는 나무호 피격과 관련한 정부 합동조사 결과를 이날 오후 5시 서울 세종로 정부서울청사에서 박윤주 외교부 1차관이 브리핑할 예정이라고 밝혔다.

지난 4일 호르무즈 해협에서 외부 공격을 받은 한국 화물선 HMM 나무호의 파손 부위. [사진=외교부] 2026.05.10

정부는 이를 통해 나무호를 공격한 비행체의 종류, 공격 주체 등에 대한 조사 결과를 공개할 것으로 보인다. 브리핑에는 국방부 등 유관 부처 당국자가 배석할 예정이다.

지난 2월 미국-이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협 내해에 발이 묶여 있던 나무호는 지난 4일 '미상의 비행체'에 의해 선미 하단부를 공격받아 폭발과 함께 기관실에 화재가 발생했다.

정부는 사고 직후 조사단을 현지에 급파해 1차 조사를 벌여 외부의 공격에 의한 피해임을 확인했으며, 지난 15일 나무호 선체 내부에서 수거한 비행체의 엔진 등 잔해를 국내로 가져와 정밀 분석 작업을 해왔다.

opento@newspim.com