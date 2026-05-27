안산시 '하계 청년 행정체험연수생' 105명 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청년들에게 시정 운영을 직접 체험할 기회 제공

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 청년들에게 시정 운영을 직접 체험할 기회를 제공하고 행정에 대한 이해를 높이기 위해 '2026년 하계 청년 행정체험연수생' 105명을 모집한다고 27일 밝혔다.

시에 따르면 이번 사업은 여름방학 기간 청년들이 시청과 공공기관의 행정 현장을 직접 경험할 수 있도록 마련됐다. 실무 역량을 키우고 공공 분야 진로를 탐색할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.

'2026년 안산시 하계 청년 행정체험연수 참여자 모집' 디지털 홍보자료. [사진=안산시]

모집 대상은 공고일인 2026년 5월 20일 기준 안산시에 주민등록이 돼 있는 19세 이상 39세 이하 청년 또는 대학생이다. 다만 최근 1년 이내 동일 사업 참여자(2025년 하계 및 2026년 동계 청년 행정체험연수 참여자)는 선발 대상에서 제외된다.

신청은 5월 27일 오전 10시부터 6월 4일 오후 6시까지 잡아바어플라이 누리집 '지원사업'란에서 온라인으로 하면 된다.

선발된 연수생은 7월 6일부터 8월 21일까지 시청과 구청, 동 행정복지센터, 도서관 등에서 근무하게 된다. 민원 응대와 행정업무 보조, 자료 정리 등 행정 실무를 경험하며 공공 행정에 대한 이해도를 높이고 진로 탐색의 기회를 가질 수 있을 것으로 기대된다.

한편 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 지원 대상자는 행정체험연수 참여로 근로소득이 발생할 경우 복지급여나 자격에 변동이 생길 수 있어 신청 전 사회복지 담당자와 상담해야 한다.

허남석 안산시장 권한대행(부시장)은 "이번 청년 행정체험연수는 청년들이 지역 행정을 직접 경험하며 공공행정에 대한 이해를 넓히고 진로를 설계하는 데 도움이 되는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 청년들이 다양한 현장 경험을 통해 역량을 키울 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com