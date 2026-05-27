과천시, 에너지 절감 실천 1907세대 탄소중립포인트 인센티브 지급

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에너지 사용량 절감 실적에 따라 인센티브를 제공하는 온실가스 감축 제도

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 2025년 하반기 에너지 사용량을 줄여 탄소중립 생활 실천에 기여한 관내 1907세대에 총 2362만 원의 탄소중립포인트 인센티브를 지급했다고 27일 밝혔다.

탄소중립포인트제 가입 모습. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 인센티브는 작년 말까지 탄소중립포인트제에 가입한 가구 가운데 전기·수도·도시가스 사용량을 과거 1~2년 평균 대비 5% 이상 감축한 세대에 지급됐다. 3만 원 이상 받은 세대는 303세대였으며 이 가운데 6세대는 5만 원 이상 받았다.

'탄소중립포인트제'는 가정과 상업시설의 에너지 사용량 절감 실적에 따라 인센티브를 제공하는 온실가스 감축 제도다. 참여자는 에너지 비용을 절감하는 동시에 감축 실적에 따라 현금 인센티브도 받을 수 있다.

참여를 희망하는 시민은 '탄소중립포인트 에너지' 누리집에서 회원가입 후 참여할 수 있으며 가입확인서를 출력해 과천시청 기후환경과에 제출하면 소정의 기념품(4구 멀티탭)도 받을 수 있다.

과천시는 '탄소중립포인트 에너지 분야' 참여율 목표를 관내 전체 가구의 20%로 정하고 시민 참여 확대에 힘쓰고 있다. 특히 '과천자이', '과천푸르지오써밋', '과천위버필드' 등 공동주택 단지를 중심으로 방문 홍보를 진행해 올해 상반기에만 522세대가 새롭게 가입했으며 4월 말 기준 전체 세대의 17.3%인 5067세대가 참여해 경기도 내 최고 수준의 참여율을 보이고 있다.

1141world@newspim.com