충북 금융수신 1년 만에 반등…예금은행이 증가 견인

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여신 증가세는 둔화…기업대출 늘고 가계대출은 주춤

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 지역 금융기관 수신이 1년 만에 증가세로 전환됐다.

다만 여신은 증가 폭이 줄어들며 금융 흐름에 온도 차가 나타났다.

[자료=한국은행 충북본부] 2026.05.27 baek3413@newspim.com

27일 한국은행 충북본부에 따르면 2026년 1분기 충북지역 금융기관 수신은 8330억원 증가하며 전분기(-1조2681억원) 대비 뚜렷한 반등을 보였다.

특히 예금은행 수신이 1조1276억원 증가로 돌아서며 전체 수신 증가를 주도했다.

반면 비은행금융기관은 전분기 3002억원 증가에서 2946억원 감소로 전환됐다.

여신은 증가세를 유지했으나 폭은 축소됐다.

같은 기간 금융기관 여신은 6307억원 늘어 전분기(1조1201억원)보다 증가 폭이 줄었다.

예금은행 여신은 1262억원 증가에 그쳐 전분기(6071억원) 대비 증가폭이 크게 축소됐다.

비은행 금융기관은 5045억원 증가로 전분기(5130억원)와 유사한 수준을 유지했다.

대출 유형별로는 기업대출이 증가세를 확대했다.

기업대출은 4492억원 늘어 전분기(1896억원)보다 증가폭이 커졌다.

반면 가계대출은 1166억원 증가에 그치며 전분기(8511억원) 대비 크게 둔화됐다.

금융권 관계자는 "예금은행 중심의 수신 회복과 함께 기업 자금 수요가 늘고 있지만 가계대출은 규제 영향 등으로 증가세가 둔화된 것으로 보인다"고 설명했다.

baek3413@newspim.com