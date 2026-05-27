[프랑스오픈] 세계 1위 신네르, 가볍게 1회전 통과...공식전 30연승

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여자 단식 5번 시드 페굴라, 세계 83위에 1-2 역전패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자 테니스 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 프랑스오픈 커리어 그랜드슬램을 향해 가뿐한 첫발을 뗐다.

신네르는 26일(현지시간) 프랑스 파리의 스타드 롤랑가로스에서 열린 대회 사흘째 남자 단식 1회전에서 클레망 타뷔르(171위·프랑스)를 3-0(6-1 6-3 6-4)으로 완파, 공식전 30연승 행진을 이어갔다.

[파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=얀니크 신네르가 27일(한국시간) 프랑스오픈 남자 단식 1회전에서 팔을 뻗어 공을 받아내고 있다. 2026.5.27. psoq1337@newspim.com

4대 메이저 대회 중 프랑스오픈 우승 트로피만 없는 신네르다. 이번 대회 정상에 오르면 '커리어 그랜드슬램'을 완성한다. 지난해 결승에서는 '라이벌' 카를로스 알카라스(2위·스페인)와 5시간 29분 혈투 끝에 준우승에 머물렀다.

AP통신에 따르면 신네르는 대회 전 파리 분위기를 내기 위해 에펠탑 모형 레고 조립을 시작했다. 신네르는 경기 후 "이곳에 돌아와 정말 기쁘다. 좋은 기억이 많다"고 소감을 전했다. 레고에 대해서는 "반복 작업이라 지루했지만 거의 다 만들었다. 대회가 끝나고 완성하면 사진을 보여주겠다"며 웃었다. 신네르의 2회전 상대는 후안 마누엘 세룬돌로(56위·아르헨티나)다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제시카 페굴라. [사진=로이터] 2026.05.27 psoq1337@newspim.com

여자 단식에서는 5번 시드 제시카 페굴라(5위·미국)는 이변의 희생양이 됐다. 어머니가 한국계 입양인 출신인 페굴라는 킴벌리 비럴(83위·호주)에게 1-2(6-1 3-6 3-6)로 역전패했다. 찰스턴오픈 2연패를 달성했던 페굴라는 이번 패배로 프랑스오픈 통산 세 번째 1회전 탈락의 고배를 마셨다.

빅토리아 음보코(9위·캐나다)는 니콜라 바르툰코바(69위·체코)를 2-0(6-1 6-2)으로 가볍게 제압하고 2회전에 진출했다. 음보코는 카테리나 시니아코바(36위·체코)와 3회전 진출을 다툰다.

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