서울시, 서소문고가 철거 사고 대응…"출퇴근대 시내버스 집중배차"

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시내버스 33개 노선 집중 배차

경기·인천 20개 노선에도 요청

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 26일 오후 2시 33분 서소문고가 철거 공사 중 발생한 사고에 따라 교통혼잡 등 추가적인 혼선·피해를 막기 위해 통제 구간을 지나는 시내버스 노선에 대해 우회 운행을 시행했으나, 구간 통제가 완화돼 우회 운행을 해제한다고 밝혔다.

사고 직후 101번, 102번, 703번 3개 노선에 대한 우회 운행을 시행했으나, 구간 통제 완화에 따라 현재는 3개 노선 모두 정상 운행하고 있다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 작업자 여러 명이 매몰되는 사고가 발생했다. 이날 소방대원들이 구조 활동을 펼치고 있다. 2026.05.26 ryuchan0925@newspim.com

이외에도 서울시는 해당 구간 통제로 인한 교통 불편을 최소화하고자 경찰청 앞을 경유해 서북권 등으로 향하는 시내버스 53개 노선에 대해 이날 오후 5시부터 출·퇴근 시간 집중배차를 실시한다.

서울 33개 노선에 대해 집중배차 실시 중이며, 해당 구간을 경유하는 경기와 인천 광역버스에 대해서도 집중배차를 요청한다고 덧붙였다.

다만 오는 27일 출근시간 집중배차의 경우 잔해물 처리 등 사고 수습 상황에 따라 중지될 수 있다.

kh99@newspim.com