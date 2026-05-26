충북지사 선거 '난타전'…불법 의혹 제기·허위사실 고발 충돌

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김영환 측 "차명폰 등 5대 의혹 공개질의"…신용한 측 "허위사실 공표" 검찰 고발



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북지사 선거가 막판으로 치닫으면서 후보 간 불법 의혹 공방과 맞고발이 이어지는 등 혼탁한 양상을 보이고 있다.

국민의힘 김영환 후보 측은 26일 더불어민주당 신용한 후보를 상대로 차명 휴대전화 활용 여부 등 불법 선거운동 및 정치자금 관련 의혹에 대해 공개적으로 질의했다.

26일 김영환 후보 선대위 법률지원단장인 김소연 변호사가 국회 소통관에서 기자회견을 열어 신용한 후보 캠프의 차명 휴대전화 활용과 정치자금 관련 의혹을 제기 하고 있다. [사진=김영환 캠프] 2026.05.26 baek3413@newspim.com

김 후보 선거대책위원회 법률지원단장인 김소연 변호사는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "신 후보는 도민 앞에서 사실관계를 명확히 설명하라"고 촉구했다.

김 단장은 "이번 사안은 내부 제보자의 진술과 통신사 자료, 언론 보도 등을 토대로 제기된 공적 검증 요구"라며 "과거 공익 제보의 중요성을 강조해 온 만큼 동일한 기준으로 책임 있는 답변이 필요하다"고 주장했다.

이어 "관련 의혹은 민주당 내부 문제 제기와 언론 취재 과정에서 제기된 사안"이라며 "수사기관에서도 확인 중인 것으로 알려졌으므로 후보자의 직접 해명이 필요하다"고 덧붙였다.

김 후보 측은 이날 ▲알뜰폰 집단 개통 및 문자 발송 의혹 ▲특정 장소에서의 조직적 문자 발송 운영 의혹 ▲차명 휴대전화 활용 여부 ▲수행비서 인건비 대납 의혹 ▲조직적 문자 발송 비용 처리 의혹 등 '5대 공개 질문'을 제시했다.

신용한 후보측 선대위는 26일 김영환 후보를 선거법 위반 혐의로 청주지검에 고발했다. [사진=신용한 캠프] 2026.05.26 baek3413@newspim.com

이에 대해 더불어민주당 신용한 후보 선거대책위원회는 같은 날 김영환 후보를 공직선거법 위반 등 혐의로 검찰에 고발하며 맞대응에 나섰다.

신 후보 선대위는 청주지검에 제출한 고발장에서 "김 후보가 지난 22일 KBS 청주방송총국 주관 후보자 토론회에서 제기한 '대포폰' 및 'JTBC 보도 차단' 주장은 객관적인 사실에 반하는 명백한 허위 사실"이라고 밝혔다.

또한 "JTBC 기자와 접촉하거나 청와대·국무총리실 관계자와 통화해 외압을 행사한 사실이 전혀 없다"며 "휴대전화 개통 의혹 역시 근거 없는 일방적 주장"이라고 반박했다.

신 후보 측은 "생중계 토론회에서 반복된 의혹 제기는 유권자의 판단을 왜곡할 수 있는 악의적인 허위 사실 유포"라며 "선거 막판 네거티브 공세를 중단해야 한다"고 주장했다.

이와 함께 김 후보를 ▲허위 사실 공표 ▲후보자 비방 ▲허위 사실 적시 명예훼손 혐의로 고발했다고 밝혔다.

양측이 불법 선거운동과 허위 사실 공방을 둘러싸고 정면 충돌하면서 충북지사 선거전은 한층 격화되는 모습이다.

baek3413@newspim.com