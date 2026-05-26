'원형탈모설' 손흥민 "스트레스 없어…걱정마세요"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀의 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 자신을 둘러싼 우려에 직접 답했다.

손흥민은 26일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 최근 제기된 원형탈모설을 정면으로 부인했다. 가벼운 미소와 함께 손가락으로 'V'를 그리는 사진을 올린 손흥민은 "원형 탈모 아니에요. 걱정하지 마세요. 스트레스 받을 일 없는데 월드컵 때 봬요"라며 팬들을 안심시켰다. 땀을 흘리며 웃는 이모티콘을 덧붙여 유쾌하게 루머를 넘겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민은 26일(한국시간) 자신의 인스타그램을 통해 원형탈모설을 직접 부인했다. [사진=손흥민 인스타그램] 2026.05.26 psoq1337@newspim.com

손흥민은 지난 25일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 시애틀 사운더스와의 2026 미국프로축구(MLS) 15라운드 홈 경기에 출전했다. 경기 도중 중계 화면에 손흥민의 뒷머리 일부가 훤히 빈 듯한 모습이 포착됐고 이를 본 팬들 사이에서 원형 탈모가 아니냐는 걱정이 쏟아졌다.

지독한 아홉수와 무득점 침묵이 원인으로 지목됐다. 손흥민은 올 시즌 리그 전반기 13경기에서 골 없이 9개의 도움만 기록 중이다. 월드컵 전 소속팀에서의 마지막 무대였던 시애틀전에서도 7차례나 슈팅을 퍼부었지만 끝내 상대 골망을 흔들지 못했다. 골 가뭄에 따른 극심한 스트레스가 탈모로 이어진 것 아니냐는 일각의 추측이 이어지자 선수가 직접 나서 논란을 진화했다.

손흥민은 시애틀전을 마친 뒤 미국 유타주 솔트레이크시티에 마련된 대한민국 축구대표팀의 사전 캠프로 이동해 본격적인 월드컵 체제에 돌입했다. 이제 시선은 통산 네 번째 월드컵 본선 무대로 향한다. 현재 본선에서 총 3골을 기록 중인 손흥민은 안정환, 박지성과 함께 한국인 역대 최다 득점 공동 1위에 올라 있다. 이번 북중미 월드컵에서 단 1골만 더 추가하면 한국 축구의 월드컵 최다 골 단독 1위라는 대역사를 쓰게 된다.

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