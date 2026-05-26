전북 민주당원·도의원들 "중앙당 이중잣대 중단해야"…경선 공정성 비판

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

표적 감찰·징계 압박 주장...전북 자치 선택권 존중 요구

김관영 무소속 후보 지지 당원 탄압 중단 촉구...지도부 책임론 제기

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 소속 김명지·김정수 전북도의원들과 권리당원 31명은 26일 전북도의회에서 기자회견을 통해 전북도지사 경선 과정의 공정성 문제와 중앙당 지도부의 대응을 강하게 비판했다.

이들은 "전북 도민과 당원들은 민주당이 위기에 처할 때마다 압도적인 지지로 당을 지켜왔다"며 "하지만 최근 지도부의 표적 감찰과 징계 압박은 오만과 독선의 모습을 보여주고 있다"고 주장했다.

더불어민주당 소속 김명지·김정수 전북도의원 등이 26일 기자회견을 통해 전북도지사 경선 과정의 공정성 문제와 중앙에 대해 강하게 비판했다.[사진=김명지]2026.05.26 lbs0964@newspim.com

이어 "전북도지사 경선 과정은 도민 상식과 공정성을 흔들었고, 중앙당은 충분한 설명 없이 일방적으로 경선을 마무리했다"며 "이번 공천이 특정 세력 중심의 사천이라는 의심까지 받고 있다"고 지적했다.

또 "타 지역 사례에는 관대하면서 유독 전북에만 가혹한 잣대를 적용하고 있다"며 "김관영 무소속 도지사 후보를 지지하는 당원들에 대한 암행 감찰과 징계 움직임은 민주주의와 국민주권 원칙에 반한다"고 비판했다.

이들은 "경선 결과에 무조건 승복하라는 요구는 불공정에 대한 침묵을 강요하는 것"이라며 "전북은 중앙 권력에 무조건 따르는 지역이 아니라 스스로 판단하고 선택하는 민주주의의 중심"이라고 강조했다.

이들은 성명을 통해 ▲양심과 소신에 따른 투표 ▲특정 지도부 중심 정당 운영 반대 ▲당원 사찰·징계 중단 ▲전북 미래를 위한 독자적 선택 등을 주장했다.

또 "당원 한 명을 징계할 때마다 도민 분노는 더 커질 것"이라며 "중앙당은 전북 도민의 자치 선택권을 존중해야 한다"고 촉구했다.

lbs0964@newspim.com