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안민석 후보, 성남·과천·군포서 지역 맞춤형 교육공약 발표

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  • 안민석 경기도교육감 후보가 24일 성남·과천·군포를 찾아 지역별 맞춤형 교육공약을 발표했다
  • 성남·과천·군포에 AI과학고 추진, 교육지원청 신설, 학교복합시설 조성 등 생활권 맞춤 교육복지를 약속했다
  • 씨앗교육펀드 조성, 교사 면책권·안심보험 도입 등 도내 공통공약과 함께 '벽깨기 교육'으로 경기교육 대전환을 내세웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

24일 주요 거점 돌며 원도심·신도시 생활권 교육 현안 집중 부각
안 후보 "벽깨기 교육 바탕으로 교육격차 해소 및 생활권 인프라 확충"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 성남, 과천, 군포 지역을 차례로 찾아 원도심과 신도시의 생활권 변화에 맞춘 지역별 맞춤형 교육공약을 제시했다.

안민석 후보는 시민들과 만나며 교육격차 해소와 생활권 교육 인프라 확충을 약속했다.[사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

안 후보는 지난 24일 성남 모란시장, 과천청사역 중앙공원, 군포 산본중심상가 원형광장을 잇달아 방문해 시민들과 만나며 교육격차 해소와 생활권 교육 인프라 확충을 약속했다고 25일 밝혔다.

성남을 방문한 안 후보는 모란시장 일대에서 상인 및 시민들과 인사를 나누며 원도심과 신도심이 공존하는 지역 현장의 목소리를 청취했다. 성남 지역 주요 공약으로는 ▲AI 과학고 추진 및 과학·영재교육 확대 ▲원도심 교육격차 해소 ▲과밀학급 해소 및 학교 신설 ▲노후학교 리모델링과 통학로 안전 개선 등을 내걸었다.

이어 과천청사역 중앙공원 유세에서는 과천교육지원청 신설을 핵심 공약으로 부각했다. 안 후보는 "과천교육지원청을 신속하게 신설하겠다"라며 "초대 과천교육장에게 교육감의 예산권과 인사권을 부여하고 과천 시민과 교육공동체가 초대 교육장을 직접 뽑을 수 있도록 하겠다"라고 구상을 밝혔다.

아울러 지역 현안인 과천여고 문제에 대해서는 교육주체와 재단, 지자체, 학부모, 동문이 함께 소통하며 해결해 나가겠다고 약속했다.

과천여고 문제에 대해서는 교육주체와 재단, 지자체, 학부모, 동문이 함께 소통하며 해결해 나가겠다고 약속했다.[사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

군포 산본중심상가 유세에서는 학교복합시설 구축과 '벽깨기' 교육을 강조했다. 안 후보는 "군포에 수영장이 포함된 학교복합시설 두 개를 조성하겠다"라며 학교 체육관과 운동장 등 학교시설을 전문 공단이 관리·운영하도록 해 시민과 학생이 공유하는 공간으로 개방하겠다고 설명했다.

이와 함께 정장 교복을 폐지하고 생활복·체육복·후드티 지원 전환, 문해력·문화예술·스포츠가 조화를 이루는 LAS 교육 도입 등을 공약했다.

도내 공통 공약으로는 중학교 1학년 학생의 사회 첫출발을 지원하기 위한 '씨앗교육펀드' 조성과 교사 시민권 회복, 현장체험학습 사고에 대한 교사 면책권 및 교원 안심보험 도입 등을 함께 제시했다.

안 후보 측은 이번 3개 지역 순회 유세를 통해 학교와 지역, 지자체와 교육청 간의 장벽을 허무는 '벽깨기 교육'을 바탕으로 생활권 중심의 경기교육 대전환을 추진하겠다는 의지를 피력했다.

지역별 맞춤형 교육 복지 공약을 잇달아 발표하며 활발한 선거전을 전개 중이다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

현재 도내 교육감 후보 진영은 지역별 맞춤형 교육 복지 공약을 잇달아 발표하며 활발한 선거전을 전개 중이다.

beignn@newspim.com

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