천호성, 부처님오신날 사찰 방문 유세…불심 공략

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금산사·정혜사 등 방문하며 교육정책 홍보 집중

"존중과 성장 중심 교육환경 만들겠다" 강조

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 후보가 24일 부처님오신날을 맞아 도내 주요 사찰을 방문하며 불자들과 소통에 나섰다.

천 후보는 이날 김제 금산사를 시작으로 귀신사와 참좋은우리절, 정혜사 등을 차례로 방문하며 지지를 호소했다.

천호성 후보 24일 도내 유명사찰을 돌며 부처님 오신날 유세전을 펼치고 있다.[사진=천호성 캠프] 2026.05.24 gojongwin@newspim.com

천 후보는 이날 오전 금산사 주차장에서 집중 유세를 진행한 뒤 봉축 법요식에 참석해 부처님오신날 의미를 되새겼다. 이어 귀신사를 찾아 신도들과 인사를 나누고 지역 교육 현안에 대한 의견을 청취했다.

이후 참좋은우리절과 정혜사를 방문해 유권자들과 소통을 이어갔으며, 오후에는 전주 합동유세에도 참여했다.

천 후보는 현장에서 "부처님의 자비와 지혜는 교육이 나아가야 할 방향과 맞닿아 있다"며 "아이들이 경쟁과 서열 중심 교육이 아니라 서로 존중하고 함께 성장할 수 있는 교육환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

또 "김제는 공동체 정신과 전통이 살아있는 지역"이라며 "지역 특성을 살린 교육으로 아이들이 지역을 떠나지 않고도 꿈을 키울 수 있는 환경을 만들겠다"고 강조했다.

이어 "교육은 학교만의 책임이 아니라 지역사회와 학부모가 함께해야 한다"며 "교육격차를 줄이고 지역 인재를 키우는 데 교육감 역할을 다하겠다"고 말했다.

한편 천 후보는 기초학력 보장과 개별 맞춤형 진학·진로교육 등을 주요 공약으로 제시하며 선거운동을 이어가고 있다.

gojongwin@newspim.com