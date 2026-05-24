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이남호, 학교체육 활성화 공약 발표…"학생 성장 기반 구축"

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  • 이남호 전북교육감 후보가 24일 학생 건강권 확대와 학교체육 활성화 공약을 발표했다
  • 학교별 1학교 1특화종목 운영, 움직이는 학교, 열린 체육관, 학교체육지원센터 설치로 학교체육을 강화하겠다고 밝혔다
  • 체육지도자 처우 개선과 은퇴선수·지도자 연계를 통해 학생 체육교육과 체육 일자리 선순환 구조를 만들겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1학교 1특화종목·움직이는 학교 운영체계 도입 추진
학교체육지원센터 설치·체육지도자 처우 개선 방안 제시

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 후보가 24일 학생 건강권 확대와 학교체육 활성화를 위한 종합 공약을 발표했다.

이 후보는 "학교체육은 단순한 운동 시간이 아니라 학생의 건강과 인성, 공동체성, 진로 가능성을 함께 키우는 전북교육의 뿌리"라며 학교체육 강화 정책을 공개했다.

그는 "전북교육 경쟁력은 교실 안 학력만으로 완성되지 않는다"며 "학생의 건강한 몸과 마음이 학력과 인성, 진로 성장의 기반이 된다"고 강조했다.

이남호 전북교육감 후보가 학생 건강권 확대와 학교체육 활성화 공약을 발표했다.[사진=이남호 캠프]2026.05.24 gojongwin@newspim.com

이번 공약은 '학력신장 3.0'과 권역별 교육생태계 구축 정책의 연장선에서 학교체육을 학생 성장의 핵심 기반으로 재정립하는 데 초점을 맞췄다.

이 후보는 우선 학교별 지역 특화종목을 기반으로 한 '1학교 1특화종목' 운영 방안을 제시했다. 시·군 체육자원과 학교 여건, 지역 체육회 전문성을 연계해 학교마다 특화 체육종목을 육성한다는 계획이다.

태권도와 축구, 해양·레저스포츠, 탁구, 생활체육, 학교스포츠클럽 등 지역별 특성에 맞는 모델도 구축할 방침이다. 교원과 행정직원을 대상으로 한 예체능 연수 프로그램 확대 계획도 포함됐다.

학생 건강권 확대를 위한 '움직이는 학교' 정책도 추진한다. 체육수업뿐 아니라 쉬는 시간과 점심시간, 방과후 활동, 학교스포츠클럽을 연계해 학생들이 학교생활 속에서 자연스럽게 신체활동에 참여할 수 있도록 하겠다는 구상이다.

학교 체육관과 운동장을 학생과 학부모, 지역주민이 함께 활용하는 '열린 체육관' 운영도 제시했다. 이 후보는 교육청과 지자체, 체육회가 참여하는 전담 관리체계를 마련해 학교 현장 부담을 줄이겠다고 설명했다.

또 전북교육청 차원의 학교체육지원센터를 설치해 학교체육 행정과 프로그램 기획, 지도자 배치, 시설 활용, 학교스포츠클럽 운영 등을 통합 지원하겠다고 밝혔다.

체육지도자 처우 개선과 전문인력 배치 확대 방안도 공약에 담겼다. 이 후보는 "학교체육 지도자가 안정적으로 활동할 수 있는 제도적 기반을 마련하겠다"고 말했다.

은퇴선수와 생활체육지도자, 전문체육지도자 등을 학교스포츠클럽과 방과후 체육활동, 기초체력 향상 프로그램 등에 연계하는 일자리 선순환 구조도 구축할 계획이다.

이 후보는 "학생들은 양질의 체육교육을 받고, 은퇴선수와 지도자들은 새로운 일자리를 얻는 선순환 구조를 만들겠다"며 "학교가 전북체육의 출발점이 되고 전북체육이 다시 학교를 키우는 체계를 구축하겠다"고 강조했다.

gojongwin@newspim.com

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