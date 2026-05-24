김관영 "민주당 중앙당, 전북도민 선택 겸허히 기다려야"

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북도지사 무소속 후보 선대위가 24일 민주당 중앙당의 개입 중단을 촉구했다.
- 선대위는 전북 선거가 정치공세와 네거티브로 흐른다며 중앙당 책임을 지적했다.
- 도민 판단을 존중하라며 경제·민생 중심의 품격 있는 선거를 다짐했다.
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"경제·민생 중심 품격 있는 선거 이어가겠다" 강조
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북도지사 무소속 후보 선대위가 24일 민주당 중앙당 지도부의 전북 선거 개입 중단을 촉구하며 도민 판단을 존중해야 한다고 주장했다.
김 후보 선대위는 이날 입장문을 통해 "중앙당 지도부는 전북도민의 선택을 겸허히 기다려야 한다"고 밝혔다.
선대위는 "김 후보는 선거운동 시작과 함께 네거티브 중단을 선언하고 경제와 민생 중심의 정책 경쟁을 제안했지만 최근 전북도지사 선거가 다시 정치공세와 네거티브로 흐르고 있다"고 지적했다.
이어 "문제는 그 진원지가 전북이 아닌 서울"이라며 "최근 중앙당 지도부 인사들이 연일 전북 선거에 개입하며 김 후보를 향한 정치공세를 이어가고 있다"고 주장했다.
또 "확인되지 않은 의혹 제기와 과도한 공격으로 전북 미래를 논해야 할 선거가 소모적 정쟁으로 변질되고 있다"며 "왜 중앙당 지도부가 전면에 나서 전북도민의 선택을 기다리지 못하는지 묻고 싶다"고 밝혔다.
선대위는 "전북도민은 경선 과정에서 불공정과 편파 논란을 지켜보며 큰 상처를 받았다"며 "본선에서도 중앙당이 과도하게 개입해 도민 판단을 흔들고 있다"고 비판했다.
그러면서 "전북의 선택은 도민이 하는 것"이라며 "도민들은 누가 전북경제를 살리고 미래를 책임질 수 있을지 스스로 판단할 충분한 역량과 지혜를 가진 주권자"라고 강조했다.
이어 "지금 전북에서 나타나는 '김관영 바람'은 전북의 자존심과 도민 주권을 지키려는 민심의 움직임"이라며 "중앙당 지도부는 더 이상 전북 선거를 진흙탕으로 만들지 말고 도민의 판단을 겸허히 기다려야 한다"고 주장했다.
김 후보 선대위는 "끝까지 경제와 민생, 전북의 미래를 중심으로 한 품격 있는 선거를 이어가겠다"고 다짐했다.
lbs0964@newspim.com