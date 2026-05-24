이원택, 농어촌기본소득 공약 발표…"전북 균형발전 실현"

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광역 단위 기본소득 모델 구축 통한 농촌 재생 추진

지역화폐 연계 소비 선순환·인구감소지역 확대 적용 제시

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 24일 농어촌기본소득 확대를 통한 전북 균형발전 구상을 제시했다.

이 후보는 "농어촌과 도시가 함께 성장하는 전북을 만들겠다"며 '농어촌기본소득 선도도시 추진' 공약을 발표했다.

이 후보는 "개별 시·군 단위를 넘어 광역 단위 농어촌기본소득 모델을 설계해 지속 가능한 농촌 재생 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

이원택 민주당 전북도지사 후보가 24일 농어촌기본소득 확대를 통한 전북 균형발전 구상을 설명하고 있다.[사진=이원택 캠프].2026.05.24 lbs0964@newspim.com

그는 "농촌은 인구 감소와 지방소멸, 고령화 위기에 더해 인공지능(AI)과 로봇 전환으로 기존 일자리 구조까지 빠르게 변화하고 있다"며 "기존 방식만으로는 농촌 위기 극복이 어려운 만큼 새로운 정책 해법이 필요하다"고 강조했다.

핵심 과제로는 농어촌기본소득 시범사업 확대와 도비·시군비 재정 매칭을 통한 광역 모델 구축, 지역화폐 연계 소비 선순환 체계 조성 등을 제시했다.

특히 순창군과 장수군에서 추진 중인 정부 시범사업을 군산·남원·완주·진안·임실 등 도내 인구감소지역 면 단위까지 확대 적용하겠다는 계획이다.

또 도정 차원의 안정적인 재정 지원 체계를 구축해 농어촌 내발적 발전 전략의 중심축으로 육성하겠다고 설명했다.

이 후보는 농어촌기본소득 지급을 지역화폐와 연계해 면 지역 소상공인 매출 확대와 소비 활성화를 유도하고 지역 내 경제 선순환 구조를 만들겠다는 방침도 덧붙였다.

그는 "농어촌기본소득은 단순 현금 지원이 아니라 사람이 지역에 정착하고 소비와 일자리가 다시 만들어지는 구조를 만드는 정책"이라며 "전북이 지속 성장하기 위해서는 농어촌과 도시, 동부권과 서부권이 함께 성장해야 한다"고 말했다.

이 후보는 이날 진안을 방문해 전춘성 진안군수 후보 등 민주당 후보들과 진안고원시장을 찾아 합동 유세를 진행하고 농촌 현장 의견을 청취했다.

이어 "진안을 비롯한 농어촌이 살아나야 전북 균형발전도 가능하다"며 "이재명 대통령과 민주당 원팀으로 농어촌과 도시가 함께 성장하는 전북을 만들겠다"고 역설했다.

lbs0964@newspim.com