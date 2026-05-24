[핌in수원] KT 권동진, 주전 유격수로 복귀하나…"좋은 선수는 계속 써야"

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[수원=뉴스핌] 유다연 기자=KT 권동진이 올 시즌 팀의 주전 유격수로 기회를 살리고 있다.

KT가 24일 수원 KT위즈파크에서 열리는 NC와 2026 신한 SOL KBO리그 경기에서 스윕승(3연전 전승)을 노린다. 이날 KT는 최원준(우익수)-김상수(2루수)-김현수(1루수)-샘 힐리어드(지명타자)-김민혁(좌익수)- 허경민(3루수)-유준규(중견수)-한승택(포수)-권동진(유격수)의 라인업을 꾸렸다.

[서울=뉴스핌] KT 권동진. [사진=KT 위즈] 2026.05.24 willowdy@newspim.com

KT 선발 라인업에 변화가 많다. 3경기 연속 안타를 기록하지 못하는 장성우가 휴식을 취하고, 힐리어드가 대신 지명타자로 투입됐다. 힐리어드의 중견수 공백을 유준규가 채운다.

권동진이 4경기 연속 이강민을 제치고 유격수로 선발 출전한다. 지난해까지만 해도 KT의 주전 유격수로 출전했던 권동진은 개막 전 신인 이강민의 활약에 자리를 내줘야 했다. 하지만 이강민이 지친 틈을 타서 주전 기회를 잡고 있다. 전날(23일) 경기에서도 유격수, 9번타자로 선발 출장해 2타수 1안타 1타점 1득점 1사사구를 기록했다.

KT 이강철 감독은 "최근 권동진이 좋다. 좋은 선수를 계속 써야 한다. 떨어질 때까지는 쓸 계획"이라며 "그동안 이강민도 많이 힘들어했다. 훈련은 열심히 잘하고 있다"고 밝혔다.

willowdy@newspim.com