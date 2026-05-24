주말 첫 유세…박찬대 "압도적 승리" vs 유정복 "검증된 일꾼"

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민주당 박찬대 후보(왼쪽) 국민의힘 유정복 후보 [사진=각 후보 선거 캠프]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 후 첫 주말이자 연휴 첫날인 23일 여야 인천시장 후보들은 전통시장, 도심 상가 등을 돌며 집중 유세를 했다.

더불어민주당 박찬대 후보는 이날 전통시장과 상점가를 돌며 지지를 호소하고 중간에는 인천에서 열린 노무현 대통령 17주기 추모식에 참석했다.

박 후보는 이날 첫 공식일정으로 부평전통시장을 찾아 시민들과 상인들에게 다가가 지지를 호소했다.

또 인접한 금강제화 부평점 앞 부평대로에서 민주당 소속 지방선거 후보들이 총출동한 '인천 원팀 총집중 유세'를 열고 인천 발전을 위한 비전과 원팀 시너지 효과를 강조했다.

박 후보는 이 자리에서 "유능한 이재명 정부, 국민주권 정부의 효능감은 중앙정부에서 끝나면 안된다"며 "이번 지방선거에서 압도적으로 승리해 이재명과 함께 민생과 경제, 한반도 평화를 이끌수 있도록 힘을 보태달라"고 했다.

그는 민주노총 인천본부 대강당에서 열리는 노무현 전 대통령 17주기 인천 추모식에 참석한 뒤 서구 가좌시장 일대와 석남역 상점가 일대를 잇따라 방문해 바닥 민심을 다졌다.

국민의힘 유정복 후보는 산과 도심 시장 등 유동 인구가 많은 지역을 찾아 유세를 펼쳤다.

유 후보는 아침 시간대 계양산 입구와 일대에서 사찰을 찾거나 산행하는 시민들을 상대로 인사를 나눴다.

이어 서구 가좌동 건지사거리와 부평구 십정동 동암역 남광장 등에서 거리유세를 한 뒤 오후에는 청년본부 발대식에 참석해 청년층 지지 확대에 나섰다.

유 후보는 "지금 인천에는 정당 바람에서 인물 바람으로 바뀌고 있다"며 "인천 현안을 누구보다 잘 알고 있는 검증된 일꾼을 뽑아 달라"고 호소했다.

오후에는 논현동 소래포구에서 명예 선대위원장을 맡고 있는 김문수 전 대선 후보와 송언석 원내대표가 함께한 집중 유세로 표심을 공략했다.

김 전 대선 후보는 자신을 향한 연호에 "제가 아니고 유정복"이라고 운을 띄우며 "유정복 행정에서 (누군가) 감옥에 갔다는 소리를 들어보셨나. 행정은 깨끗과 유능, 경험으로 만드는 것"이라고 강조했다.

개혁신당 이기붕 후보도 이날 제물포역 인사를 시작으로 도화지구 신규 상권을 방문하고 주안역, 신기시장 등에서 시민들과 만나 바닥 민심을 잡는 데 주력했다.

hjk01@newspim.com