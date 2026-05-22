행안부, 제33회 방재의 날 기념식 개최...국가재난관리 유공자 포상

AI 핵심 요약beta
- 정부가 22일 제33회 방재의 날 기념식을 열고 국가재난관리 유공자를 포상했다
- 재난 분석·대응체계 구축 등에 기여한 12명에게 훈장·포장·대통령표창 등을 수여했다
- 정부는 11일부터 방재주간을 운영하며 전국 단위 재난 예방 활동을 전개했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 제33회 방재의 날을 맞아 국가재난관리 유공자를 포상하고 전국적인 재난 예방 활동에 나섰다.
행정안전부는 22일 정부서울청사 국제회의실에서 '제33회 방재의 날 기념식'을 개최했다고 밝혔다.
정부는 재난 예방에 대한 국민 인식을 높이기 위해 지난 1994년부터 매년 5월 25일을 방재의 날로 지정해 운영하고 있다.
이날 기념식에는 재난 분야 공무원과 민간인 등 150여 명이 참석했으며, 재난 예방과 피해 극복에 기여한 국가재난관리 유공자 12명에게 훈장과 포장, 대통령표창 등을 수여했다.
수상자 가운데 박찬성 국립과학수사연구원 연구관은 국내 최초로 디지털트윈 기법을 활용해 오송 지하차도 참사 당시 침수 과정을 재현하고, CCTV 기반 실시간 인파 군집밀도 산출 프로그램을 개발하는 등 과학적 사고원인 분석에 기여한 공로로 녹조근정훈장을 받았다.
김도헌 국립공원공단 경영기획이사는 전국 17개 국립공원 현장 재난 대응 체계를 구축하고 산불 대응 역량 강화에 기여한 공로로 대통령표창을 수상했다.
행사장에는 재난·안전관리 분야 신기술 인증 제품 전시와 재난 예방 사진·영상 공모전 수상작 전시 등 다양한 부대행사도 함께 마련됐다.
행정안전부는 방재의 날을 계기로 지난 11일부터 이날까지를 '방재주간'으로 운영하며 전국 단위 재난 예방 활동도 추진했다.
지방정부와 지역자율방재단, 새마을운동중앙회, 한국지방재정공제회 등은 빗물받이 청소와 하천·계곡 불법시설 신고, 취약지역 순찰 및 위험요소 점검 활동 등에 참여했다.
윤호중 행정안전부 장관은 "방재의 날을 맞아 대한민국의 안전을 위해 헌신해 온 모든 분들께 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다"며 "재난을 막는 최후의 보루는 일상생활 속 안전 실천에 있음을 다시 한번 되새기며, 더욱 안전한 대한민국을 만드는 길에 국민 모두가 힘을 모아주시길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com