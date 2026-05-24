전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.24 (일)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[주간금융이슈] 신현송 한은 총재 첫 금통위, '매파적 금리 동결' 전망

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국은행이 28일 신현송 총재 첫 금통위를 열었다.
  • 물가 급등과 환율 불안으로 금리 인상 압력이 커졌다.
  • 시장은 이번 회의서 동결 뒤 인상 신호를 예상했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동발 유가 급등에 물가 압력 확대
미·일 장기금리 상승·환율 1500원
'매파적 동결', 6월 인상 시그널 가능성

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국은행이 이번 주 신현송 총재 취임 후 첫 기준금리 결정 회의를 진행한다. 물가 상승 압력과 대외 불확실성 확대 등으로 금리 인상 필요성이 커지고 있다. 시장에서는 즉각적인 조정보다는 일단 동결하되 명확한 인상 신호를 제시하는 '매파적 동결' 가능성에 무게를 두고 있다.

24일 한국은행에 따르면 신 총재는 오는 28일 취임 후 첫 기준금리 결정을 위한 금융통화위원회(금통위) 회의를 개최한다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신현송 신임 한국은행 총재가 21일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 2026.04.21 jk31@newspim.com

한국은행은 지난해 5월 이후 7차례 연속 기준금리를 동결하며 1년째 연 2.5%를 유지하고 있다. 그러나 중동 전쟁에 따른 글로벌 유가 상승 등의 영향으로 국내 물가 변동성이 커지면서 기준금리 인상 필요성이 제기되고 있다.

한국은행에 따르면 지난달 생산자물가지수 상승률은 전월 대비 2.5%를 기록했다. 이는 1998년 2월 외환위기 이후 가장 높은 수준이다. 전년 동월 대비로는 6.9% 상승했으며, 이 역시 2022년 10월 러시아·우크라이나 전쟁 이후 가장 높은 수치다.

생산자물가 상승은 소비자물가에도 상승 압력으로 작용한다. 국가데이터처에 따르면 지난달 소비자물가는 전년 동월 대비 2.6% 상승했다. 이는 1년 9개월 만의 최고치로, 한국은행의 물가 목표치(2%)를 0.6%포인트 웃돈다.

문제는 중동 전쟁 여파가 여전히 지속되고 있다는 점이다. 미국과 이란 간 협상이 진행 중이지만, 아직 본격적인 '평화 국면'은 가시화되지 않았다. 이에 따라 국제 유가는 지난 2월 배럴당 평균 68.4달러에서 3월 128.5달러로 급등한 이후 4월과 5월에도 100달러를 웃돌고 있다.

미국과 일본의 장기금리 상승으로 국내 외환 및 채권시장 불안이 이어지고 있다는 점도 기준금리 인상을 지지하는 요인이다.

지난주 미국 10년물 국채금리는 4.601%로 연중 최고 수준을 기록했고, 30년물 금리는 5%대로 상승했다. 일본 10년물 국채금리 역시 2.8%까지 올랐으며, 30년물은 사상 처음으로 4%대를 넘어섰다. 이러한 영향으로 달러/원 환율은 1500원을 돌파했다.

한국은행 내부에서도 기준금리 인상 필요성을 강조하는 발언이 이어지고 있다.

유상대 부총재는 이달 초 아시아개발은행(ADB) 연차총회에서 "금리 인하를 멈추고 인상을 고려할 시점"이라고 밝혔고, 지난 15일 취임한 김진일 금통위원도 "적정 기준금리는 평균이나 중앙값보다 약 0.125%포인트 높은 수준"이라고 언급했다.

신 총재 역시 지난달 국회 인사청문회에서 "중동 사태가 장기화돼 인플레이션에 반영될 경우 통화정책의 역할이 필요하다"며 선제적 대응 필요성을 강조했다.

다만 시장에서는 다음 주 열리는 5월 금통위에서 즉각적인 금리 인상 가능성은 크지 않다는 관측이 우세하다.

인플레이션 압력과 수출 호조 등을 고려할 때 인상 가능성을 배제하기 어렵지만, 에너지 가격 상승세가 점차 안정될 것이라는 전망도 적지 않기 때문이다.

특히 금리 인상 사이클이 시작되면 단기간 내 재조정이 어렵다는 점에서, 신 총재 취임 후 첫 금통위에서는 금리를 동결하되 명확한 인상 신호를 제시하는 '매파적 동결'이 유력하다는 분석이다.

신한투자증권은 "5월 금통위에서는 기준금리를 2.5%로 동결하되, 인상 소수의견 1명을 예상한다"며 "6월 점도표에서는 1차례 인상 전망이 중간값을 형성하고, 2차례 인상 의견도 확대될 것"이라고 전망했다.

키움증권 역시 "새 총재가 주재하는 첫 회의인 만큼 금리 조정보다는 대내외 경제 여건 점검에 초점을 맞출 가능성이 크다"며 "한국은행이 올해 물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2% 중반대로 상향할 경우 향후 금리 인상 가능성은 더욱 높아질 것"이라고 분석했다.

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동