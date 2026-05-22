"美, 이스라엘 방어에 사드 절반 소진…한국·일본 불안" WP

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 이란과의 전쟁에서 이스라엘 방어를 위해 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 요격미사일 재고의 절반가량을 소진한 것으로 나타났다고 워싱턴포스트(WP)가 21일(현지시간) 보도했다.

WP는 미 국방부 평가 자료를 인용해 미국이 이란의 탄도미사일 공격으로부터 이스라엘 방어를 위해 사드 요격미사일 200발 이상을 발사했다고 전했다.

사드 발사 장면. [사진=로이터 뉴스핌]

이는 미 국방부 전체 사드 재고의 약 절반에 해당한다. 여기에 동부 지중해 해군 함정에서 스탠더드미사일(SM)-3와 SM-6 요격미사일도 100발 이상 썼다. 반면 이스라엘은 애로우(Arrow) 요격미사일 100발 미만과 다비드슬링(David's Sling) 요격미사일 90여 발을 발사하는 데 그쳤다.

미 싱크탱크 스팀슨센터의 켈리 그리에코 선임연구원은 "미국이 미사일 방어 임무의 대부분을 맡은 반면 이스라엘은 자국 탄약을 아꼈다"며 "미국에는 이제 사드 요격미사일 200여 발과 수요를 따라가지 못하는 생산 라인만 남았다"고 지적했다.

그는 "이 대가는 이란과 전혀 관계없는 다른 전구에서 치러질 위험이 있다"고 경고했다. 미국의 요격미사일 부족 사태는 북한·중국의 위협에 대응하기 위해 미국의 억지력에 의존해온 한국과 일본 등 아시아 동맹국들을 불안하게 만들고 있다는 진단이다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난달 21일 상원 군사위원회 청문회에서 한국에 배치된 사드 요격 미사일을 "중동으로 보내고 있고, 이동을 위해 준비 중"이라고 밝힌 바 있다.

익명의 미 행정부 관리도 WP에 "미국이 이스라엘보다 약 120발 더 많은 요격미사일을 발사해 두 배 많은 이란 미사일을 요격했다"고 알렸다.

미국 입장에서 미사일 방어체계(MD)가 빠르게 소진되고 있는 점이 이란 공격을 재개하는 데 주저하게 되는 요인일 수 있다고 WP는 짚었다. 전투 재개 시 이스라엘군이 유지보수를 위해 일부 미사일 방어 포대를 가동 중단한 상태여서 불균형이 더욱 심화될 것이라는 우려도 나온다.

미 국방부는 성명에서 "사드 요격미사일은 다층적 방공망을 구성하는 수많은 체계 중 하나"라며 "미국과 이스라엘 모두 에픽 퓨리(Epic Fury·장대한 분노) 작전에서 방어 부담을 공평하게 나눴다"고 반박했다.

wonjc6@newspim.com