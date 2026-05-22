[6·3 선거 D-12] 정청래, 충북·강원 순회 지원...장동혁은 경기 남부 집중 유세

AI 핵심 요약beta
- 여야 지도부는 22일 6·3지선 지원유세를 수도권·충청·강원에서 이어갔다.
- 정청래 민주당 대표단은 충북·강원 핵심도시와 시장을 돌며 도지사·시장 후보 지원유세에 나섰다.
- 장동혁 국민의힘과 이준석 개혁신당은 경기 남부와 충남 서산에서 수도권·충청 민심 공략에 집중했다.
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장동혁, 안양·수원·안산 일정…수도권 민심 공략
이준석, 충남 서산 지원 유세
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 공식선거운동 이틀째인 22일 여야 대표들은 수도권과 충청·강원 지역을 중심으로 지원 유세를 이어간다.
더불어민주당은 충북·강원 순회 일정에 나섰고 국민의힘은 경기 남부 집중 유세에 돌입했다. 개혁신당은 충남 서산에서 지원 유세를 진행한다.
◆ 정청래, 충북·강원 종단 유세…시장 중심 민생 공략
정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 이날 오전 7시30분 충북 청주 SK하이닉스 청주3캠퍼스 정문 앞에서 출근길 인사로 일정을 시작한다.
이어 오전 9시30분 이장섭 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 현장 중앙선거대책위원회의를 주재한 뒤 오전 11시30분 충북 충주 다이소 충주점 앞에서 신용한 충북도지사 후보와 맹정섭 충주시장 후보 지원유세 및 충주공설시장 방문 일정을 진행한다.
오후에는 강원권으로 이동해 오후 2시50분 강릉 주문진해안주차타워 주차장에서 우상호 강원도지사 후보와 김중남 강릉시장 후보 지원유세 및 주문진시장 방문에 나선다.
이어 오후 4시40분 동해 뉴월드상가에서 우상호 후보와 이정학 동해시장 후보 지원유세 및 동쪽바다 중앙시장 방문 일정을 소화하고 오후 6시에는 삼척 하나로마트 삼척농협본점 앞에서 우상호 후보와 이정훈 삼척시장 후보 지원유세 및 삼척중앙시장 방문에 나설 예정이다.
◆ 장동혁, 안양·수원·안산 공략…이준석은 충남 서산 지원 유세
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 오전 9시 서울 여의도 중앙당사에서 중앙선거대책위원회의를 주재한다.
이어 오후 3시 경기 안양 범계사거리 백약국 앞에서 유세를 진행한 뒤 오후 5시에는 수원역 한신포차 수원역점 앞에서 수원역전 유세 및 수원역로데오거리 도보유세에 나선다.
이후 오후 7시에는 경기 안산 상록수역 1번 출구 앞 중앙광장에서 열리는 안산시갑 후보자 합동 출정식에 참석해 수도권 지원 유세를 이어갈 예정이다.
국민의힘은 공식선거운동 이틀째 경기 남부 벨트를 중심으로 수도권 민심 공략에 집중하는 모습이다.
이준석 개혁신당 대표는 이날 오전 10시30분 충남 서산 안견로 일대에서 서산시장 후보 지원 유세를 진행한다.
개혁신당은 충청권 기초단체장 선거 지원 유세를 통해 지역 조직 확대와 존재감 부각에 주력하는 분위기다.
oneway@newspim.com