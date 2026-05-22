전국 광역단체장 5월 22일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김경덕 부산시장 권한대행은 17일 전국소년체전 전야제를 주재했다
- 여중협·황명석 등 광역 지사 권한대행들은 회의·재난점검·전시 개막식 등 일정을 소화했다
- 일부 지자체장은 통상 업무만 수행하거나 공식 일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
·▲김경덕 부산시장 권한대행
-제55회 전국소년체전 개회식-전야제(17:00 벡스코)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-실국장 회의(10:00 행정부지사실)
-2026년 노조위원장배 「다트올림픽」 개막식 (12:00 달빛카페)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
-지구환경측정(주)-경북가정위탁지원센터 기부금 전달식(09:00 행정부지사실)
- 송전선로 건설 현장 재해 대비 현장 점검 (13:00 울진군 북면)
- 앙드레 부통 신부 한국 활동 60주년 기념 전시회 개막식(16:00 안동문화예술의전당)
▲노홍석 전북지사 권한대행
-중앙부처 활동 (17:00 세종)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-2026년 방재의 날 기념행사(10:00문화홀)
-현안업무 보고(1330행정부지사실)
▲강기정 광주시장
- 2026 기후위기대응위원회 정기회의(10:00 중회의실)
▲유득원 대전시장 권한대행
-재난 취약시설 현장점검(10:00 대덕구 일원)
-여름철 재난대책 최종보고회(16:30 재난안전상황실)
▲김하균 세종시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲홍종완 충남지사 권한대행
-2026년 충청남도 지역건설산업활성화협의회(14:00 대회의실)
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲김정기 대구광역시장 권한대행 (행정부시장)
-통상 업무
▲박일웅 경남지사 권한대행
-재청
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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