[핌in현장] 국립무용단 '탈바꿈', 탈춤의 무한확장…美서 제 2의 '일무' 될까

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 국립무용단이 단원 이재화의 안무작 '탈바꿈' 재연을 국립극장과 미국 무대에 올린다. 2024년 안무가 프로젝트로 청년단원들과 함께했던 공연을 확장해 더 큰 무대에서 글로벌 관객들과 만난다.

지난 21일 국립극장 해오름극장 국립무용단 연습실에서는 '탈바꿈'의 연습 장면 시연과 기자간담회가 진행됐다. 이 자리엔 안무를 맡은 이재화 단원과 이요은, 조승열 단원이 함께했다.

'탈바꿈'은 지난 2024년 국립무용단 안무가 프로젝트 우수작 선정 이후 지난해 제44회 국제현대무용제 폐막작으로 초청되며 작품성을 인정받았다. 당초 기존 30분에서 60분짜리 공연으로 확장됐으며 '탈바꿈'이라는 제목에 담긴 중의적 의미와 다채로운 에너지를 더했다.

국립무용단 '탈바꿈' 연습실 공개 장면. [사진=국립극장]

이재환 안무가는 "'탈바꿈'이라는 제목은 한국 무용을 어떻게 탈바꿈을 시켜야 되나라는 문장으로 시작됐다"면서 "엄청 크게 와닿았던 단어였는데 한국적이라는 단어가 저희에겐 계속 강요돼 오기도 했었고 옆에 따라다녔던, 친숙한 단어지만 어떻게 바뀌어야 하나. 과연 한국적인 것이란 건 무엇일까 하는 생각에서 출발했다"고 초기 기획 과정을 말했다.

그러면서 "한복이나 음악 같은 것보다 정신적인 부분에서 전통에 대한 영감을 많이 받았다. 이번 확장판에서는 버텨내는 것을 담기도 했고 그걸 이겨내 가면서 마지막에는 희망을 얘기한다고 생각한다. 탈춤이 자세히 들여다보면 슬픈 춤이기도 하다. 버티는 것으로 시작해, 탈바꿈이 돼서 희망을 찾아가는 내용으로 작업 중"이라고 작품의 서사를 얘기했다.

국립무용단 '탈바꿈' 연습실 공개 장면. [사진=국립극장]

작품에 참여하는 단원 이요은은 "후배 무용수분들과 좋은 분위기 속에서 서로 에너지를 주고받으면서 굉장히 재미있게 작업을 하고 있다. 25분 작품에서 어떻게 60분으로 확장되고 발전됐는지 관심있게 봐주셨으면 한다. 탈이 변화함에 따라 움직임의 질감이나 에너지 같은 것들이 어떻게 변주되고 확장되는지 유심히 봐주시면 재밌으실 것"이라고 말했다.

단원 조승열은 "처음에 '탈바꿈'을 봤을 땐 관객 입장에서는 탈에 대한 재밌는 요소나 시각성, 즐길 수 있는 부분을 담아냈다고 봤었다. 1시간 짜리로 된 공연을 준비하면서는 온전히 탈을 표현하기보다 탈피 같은 움직임을 담아내려는 부분이 있는 것 같다. 고지능의 시대가 가고 이제 감각의 시대가 많이 왔다고들 한다. 안무가님이 그런 감각적인 부분을 잘 담아낼 수 있는 창작자란 생각이 든다"고 본 공연에 기대감을 높였다.

'탈바꿈'은 흔히 아는 전통 탈춤의 탈들을 쓴 채 무용수들이 뒤틀림과 불협, 조화를 오가는 움직임에서 탈을 바꿔쓰는 '탈바꿈'을 계기로 점차 바뀌어나가는 동작과 움직임으로 탈피와 발전, 확장을 표현한다. 전통탈이 아닌 LED로 구현된 새로운 탈을 쓴 무용수들은 이전보다 한층 자유롭고, 현대적이고, 즉흥적인 움직임으로 무대를 누빈다.

국립무용단 '탈바꿈' 연습실 공개 장면. [사진=국립극장]

LED 탈은 공연장 콘솔에서 조정을 통해 탈의 종류를 바꾸게끔 설정할 수 있다. LED 탈이 바뀔 때마다 무용수의 정체성과 동작도 함께 바뀐다. 전통 탈춤에서 접해왔던 이미지와 캐릭터, 서사, 계급도 물리적, 개념적 '탈바꿈'을 통해 서로 뒤바뀌고, 변화하고 발전한다.

특히 LED 탈로 물리적 '탈바꿈'을 하면서부터 달라지는 안무의 결과 무용수들의 움직임이 눈에 확 띈다. 전통 탈을 쓰고서 조금 더 전통적인 한국무용의 움직임에 치중했다면, LED 탈을 쓴 뒤로는 현대무용이나 K팝 아이돌의 포인트 안무 같은 대목도 종종 등장한다. 웨이브나 팝 같은 동작이 가미돼 완전히 새로운 공연으로 '탈바꿈' 되는 듯하다.

국립무용단 '탈바꿈' 연습실 공개 장면. [사진=국립극장]

이재화 안무가는 "확장을 시킬 때 기존의 속도감이나 틀을 깨고 싶지는 않았다. 새로 만드는 신은 앞에 들어가도 말이 되고, 뒤에 들어가도 말이 될 수 있을 만하게 구성하고자 했다. 오히려 떡밥을 먼저 만들었다고 생각을 하고 앞에 25분 가량이 들어가게 되는데 마지막까지 보게 된다면 왜 여기서 웨이브 같은 움직임이 들어왔는지 아시게 될 거다. 탈춤의 비틀어지는 호흡이 점차 동물적인 움직임으로, 후반부에는 매끈해져 가는 과정들을 보여줄 수 있을 것"이라고 구상을 얘기했다.

'탈바꿈'은 오는 10월 주미한국문화원 초청으로 미국 뉴욕과 워싱턴에서도 공연을 올린다. 한국춤의 동시대적 감각과 매력을 글로벌 무대에 선보이는 동시에 '지금 가장 우리다운 움직임'이 무엇인지 질문을 던지고, 답을 찾아가는 과정을 보여줄 예정이다. 앞서 세종문화회관 산하 서울시무용단의 '일무'가 배시어워드에서 한국 국공립 무용단 최초로 안무상을 수상하면서 세계 무대에서 인정받는 K무용의 성장을 다시 한 번 지켜보게 될지 업계의 이목이 쏠린다.

2024년 안무가 프로젝트 당시 이재화 안무가와 작품을 함께했던 청년 교육단원들의 손을 떠나, 국립무용단 단원들이 참여하면서 더 확장되고 진일보한 공연을 선보일 것으로도 기대를 모은다. '탈바꿈'은 6월 19일부터 21일까지 국립극장 해오름극장에서 공연된다.

jyyang@newspim.com