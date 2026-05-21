부산시, '제21회 부산세계시민축제' 23일 개막…150주년 기념 글로벌 축제

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 23일 북항친수공원서 세계시민축제를 연다.
- 37개국 100여 개 기관·단체가 참여해 전시와 공연을 펼친다.
- 체류·비자 상담창구와 K-컬처 체험도 함께 운영한다.
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150주년 기념 부산의 위상 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 법무부와 공동으로 오는 23일 오전 11시부터 오후 6시까지 북항친수공원에서 제21회 부산세계시민축제를 개최한다고 21일 밝혔다. 시와 법무부가 주최하고 부산글로벌도시재단, 부산출입국·외국인청이 공동 주관한다.
부산세계시민축제는 매년 5월 세계인의 날(5월 20일)을 기념해 열리는 국제문화행사로 시민과 외국인이 함께 세계 문화를 체험하고 교류하는 부산 지역 대표 글로벌 문화축제로 자리 잡았다.
개막식은 오후 1시 30분에 진행되며 시 기획조정실장과 부산출입국·외국인청장, 주한 외국공관 관계자, 유관기관장이 참석한다.
올해 축제는 부산항 개항 150주년을 맞아 북항친수공원에서 열리며, 37개국 100여 개 기관·단체가 참여한다. 주한대사관, 주부산재외공관, 해외관광청, 국제기구, 외국인 커뮤니티 등이 참가해 세계도시 여행존, 글로벌 가치 홍보존, 자매도시 특별존 등 테마 공간을 운영한다.
몽골 전통 가옥 '게르' 체험, 태국 삼륜차 '툭툭' 전시 등 각 도시 특색을 살린 프로그램도 마련된다. 세계 전통공연과 자매도시 초청공연이 이어지고, 부산영어방송(BeFM) 특집 공개방송, 세계시민영화제 등 무대 프로그램이 하루 동안 진행된다.
K-컬처 관련 체험과 시민 참여 콘텐츠도 확대된다. 세계도시 디저트존에서는 영국 스콘, 프랑스 피낭시에, 홍콩 밀크티 등 각국 디저트와 국내 케이 간식을 함께 선보인다. 케이 컬처 체험존에서는 뷰티 체험, 열쇠고리 만들기 등 체험 프로그램을 운영한다.
축제 무대에서는 외국인 케이팝 경연대회와 랜덤플레이댄스 등 참여형 공연이 이어진다. 시민과 외국인이 함께 춤과 음악을 즐길 수 있는 프로그램으로 구성했다.
부산출입국·외국인청은 외국인 관람객을 대상으로 체류·비자 관련 종합 민원상담 창구를 설치해 상담을 지원한다. 세계 국기를 활용한 체험부스 등 체험형 부대 프로그램도 함께 운영된다.
김경덕 부산시장 권한대행은 "부산항 개항 150주년을 맞아 열리는 제21회 부산세계시민축제가 세계와 소통하는 부산의 대표 글로벌 문화축제로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com