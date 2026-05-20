경남교육청, '김해한일여고·거제여상 남녀공학 전환' 최종 선정

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신입생 모집 어려움으로 전환 필요

재정 지원으로 교육 환경 개선 예정

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 학령인구 감소와 학생들의 학교 선택권 확대를 위해 도내 여자고 2곳을 남녀공학으로 전환한다.

도교육청은 2027학년도 중·고등학교 남녀공학 전환 대상 학교로 김해한일여자고등학교와 거제여자상업고등학교 2개교를 최종 선정했다고 20일 밝혔다. 두 학교는 행정예고를 거쳐 오는 6월 초 최종 확정된다.

경남도교육청이 학령인구 감소에 선제적으로 대응하고 학생들의 학교 선택권을 확대하기 위해 '2027학년도 중·고등학교 남녀공학 전환 대상 학교'로 김해한일여자고등학교와 거제여자상업고등학교 2개교를 최종 선정했다. 사진은 경남도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.02.

도내 단성학교는 학령인구 감소와 남녀공학 선호 추세가 겹치면서 최근 신입생 모집에 어려움을 겪어 왔다. 이에 경남교육청은 지난해 '중장기 고등학교 남녀공학 전환 계획'을 마련하고 단성 중·고등학교를 대상으로 전환 희망 신청을 받았다.

교육청은 신청 학교를 대상으로 사전 검토를 진행하고 학부모 의견 수렴 기준 충족 여부 등을 심사해 전환 대상 학교를 선정했다. 이번에 선정된 학교는 모두 여자고다. 특히 특성화고인 거제여자상업고는 올해 신입생 모집률이 인가 정원의 37% 수준에 그친 것으로 나타났다.

거제여자상업고는 학과 재구조화 등 학교 체질 개선과 함께 남녀공학 전환을 통해 내년부터 신입생 모집 여건을 개선한다는 계획이다. 김해한일여자고 역시 2027학년도부터 남녀공학으로 첫 신입생을 받게 된다.

도교육청은 남녀공학 전환 학교의 교육 환경 안착을 위해 재정 지원에 나선다. 남녀 학생이 함께 사용하는 시설을 확충하기 위해 화장실 개선 등 환경 정비 예산을 우선 배정하고 학생 통합 프로그램과 창의적 체험활동 운영을 위한 교육활동비를 학교당 연간 4000만 원에서 최대 1억 원까지 3년간 지원할 예정이다.

최치용 경남교육청 학교지원과장은 "남녀공학 전환은 학생들의 학교 선택 폭을 넓히고 지역 내 학생 배치와 성비 불균형 완화에 도움이 될 것"이라며 "도내 학교가 변화하는 여건에 맞춰 적정 규모를 유지하고 교육 여건을 개선할 수 있도록 행정·재정 지원을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com