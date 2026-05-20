[KPGA] '2026 데이비드골프 투어 6회 대회' 19일 개막, 5개월 대장정 돌입

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='2026 KPGA 데이비드골프 투어'가 막을 올린다. 올해 3개 시즌, 15개 대회로 5개월 대장정에 돌입했다.

한국프로골프의 선수 발굴의 요람이자 핵심 등용문 '2026 KPGA 데이비드골프 투어'는 지난달 21일 ㈜한국프로골프투어(김원섭 대표이사, 이하 KPGT)와 데이비드골프(구건우 대표)의 타이틀 스폰서십 체결을 통해 탈바꿈한 'KPGA 챌린지투어'의 새로운 공식 명칭이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=19일 개막한 2026 KPGA 데이비드골프 투어 6회 대회 [사진=KPGA] 2026.05.20 iaspire@newspim.com

'2026 KPGA 데이비드골프 투어'는 19일 김천포도CC에서 열리는 '2026 KPGA 데이비드골프 투어 6회 대회(총상금 1억 원)'를 시작으로 올해 3개 시즌, 15개 대회가 열린다.

최종전 '데이비드골프 투어 챔피언십' 종료 후 통합 포인트 상위 10명에게는 2027년 KPGA 투어 출전권이 지급된다. 차순위자 10명은 'KPGA 투어 QT Final Stage' 직행 자격을, 이후 10명은 'KPGA 투어 QT Stage 2' 직행 자격을 부여하는 등 선수들에게 확실한 동기부여의 장을 마련하고 있다.

데이비드골프는 "묵묵히 자신의 길을 만들어가는 선수들의 열정이 빛날 수 있도록 한국 골프의 저변 확대와 선수 육성 문화에 지속적으로 힘을 보탤 것"이라며 "단순한 타이틀 스폰서 역할을 넘어 많은 선수들이 자신의 가능성을 증명할 수 있도록 동반자 역할을 하겠다. '2026 KPGA 데이비드골프 투어'에 참여하는 선수들에게 아낌없는 관심과 응원을 부탁드린다"고 전했다.

지난해 양희준(26.COWELL)이 역대 2부투어 단일 시즌 최다 획득 상금 기록을 수립하며 통합 포인트 1위로 올 시즌 KPGA 투어에 데뷔했다. 또 김상현(32.LK엔지니어링)은 지난해 2승을 추가하며 역대 2부투어 최다승 기록을 달성하기도 했다.

올해 어떤 선수들이 어떤 스토리를 만들어내며 '2026 KPGA 데이비드골프 투어'에서 활약할 지를 지켜보는 것도 관전 포인트가 될 것이다.

한편 데이비드골프는 1990년 설립 이래 '스코어를 바꾸는 클럽'이라는 확고한 개발 철학을 바탕으로 '국민 유틸리티'라 불리는 스테디셀러 우디아이언(Woody Iron)을 비롯, 대한민국 골프 클럽의 혁신을 이끌어온 브랜드다.

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