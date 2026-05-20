목포시, 실내체육관 위험도로 4차로 확장 착수

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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 목포시가 사고 위험이 높은 도로를 4차로로 확장하는 구조개선사업에 착수한다.

목포시는 도로 폭이 좁고 선형이 불량해 사고 위험이 높았던 '실내체육관~푸른주유소 구간' 구조개선사업을 본격 추진한다고 20일 밝혔다.

구조개선사업 계획도. [사진=목포시] 2026.05.20 ej7648@newspim.com

사업은 제3차 위험도로 구조개선 중장기계획에 반영된 사업으로 총 90억원을 투입해 기존 2차로를 4차로로 확장한다. 급커브 구간을 포함한 도로 선형을 개선하고 보행로를 신설해 교통 안전과 이용 편의를 높이기 위해 마련됐다. 사업 구간은 총연장 1158m다.

시는 사업의 전문성과 안전성 확보를 위해 실시설계 단계부터 한국도로교통공단의 기술 지원을 받았다. 지난 1월 시공사 선정을 완료했으며 5월 중순까지 안전관리계획 수립과 관계기관 협의를 마무리한 뒤 5월 말 착공한다. 준공 목표는 2029년 1월이다.

공사 구간 내 지장 수목은 현장 여건을 고려해 이식을 우선 검토하고 불가피한 경우에는 사전 협의를 거쳐 처리했다. 목포환경운동연합 등과 협의해 친환경적 추진에 나섰다.

시 관계자는 "급커브 구간 개선과 보행환경 정비로 사고 위험이 줄어들 것으로 기대한다"며 "공사 기간 일부 교통 불편이 예상되는 만큼 시민 협조를 당부한다"고 말했다.

시는 공사 기간 부분 통제를 최소화하고 수시 점검과 안전관리로 공사 품질과 현장 안전 확보에 주력할 방침이다.

ej7648@newspim.com