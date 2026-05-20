박형준 "시민복지 향상"…'부산찬스, 내게 힘이 되는 부산' 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 20일 '부산찬스, 내게 힘이 되는 부산' 공약을 발표했다.
- 박 후보는 일상생활을 지원하는 현실적인 복지·민생 공약이라며 반려가구·소상공인·수산인 등 6대 공약을 제시했다.
- 그는 재정과 실행력을 고려한 공약으로 시민 삶을 촘촘히 챙겨 품격 있는 도시 부산을 만들겠다고 밝혔다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 20일 다섯 번째 정책 공약인 '부산찬스, 내게 힘이 되는 부산'을 발표했다.
박 후보는 20일 오후 2시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "큰 부산도 중요하지만 시민 한 사람의 삶이 더 중요하다"고 밝혔다.
그러면서 "이번 공약은 부산이 큰 비전을 갖고 미래로 나아가고 있지만 그 삶을 보완하는 등 일상생활에서 지원하는 그런 공약으로 준비했다"며 "여러 분야에 계신 분들이 평소 원하시는 일들을 종합하고 그 분들과 충부한 협의를 통해 공약으로 채택했다"고 설명했다.
그는 이날 ▲반려가구 찬스(반려동물 공공의료보험) ▲소상공인 찬스(1조원 반값 대환대출) ▲수산인 찬스(광역 최초 수산본부) ▲느린학습자 찬스(느린학습자 평생교육센터) ▲24시간 연결찬스(빅데이터 기반 야간전용 '별바다버스' 노선 7개 신설) ▲주택관리(광역 최초 공동주택관리과·관리센터 신설) 등 6대 공약을 제시했다.
박 후보는 "일을 해 본 사람만이 설계할 수 있는, 재정과 실행력을 함께 고려한 현실적인 복지·민생 공약"이라며 "세계시민에 걸맞은 품격 있는 도시가 될 것이다. 시민의 삶을 놓치지 않는 촘촘한 복지로 부산찬스를 완성하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com