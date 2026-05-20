플레어유 미니 1집, 초동 18만장…올해 데뷔 그룹 3위

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 그룹 그룹 플레어 유(FLARE U)가 미니 1집 초동 판매량 18만 장을 돌파했다.

20일 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트에 따르면 지난 13일 발매된 플레어 유의 미니 1집 '유스 에러(YOUTH ERROR)'가 발매 후 일주일 동안 18만 6825장의 판매고를 기록했다.

신인 보이그룹 플레어 유. [사진 = 뉴스핌DB]

이들은 특히 발매 하루 만에 10만 장에 육박하는 판매량을 달성하며 뜨거운 반응을 보였다.

특히 2026년에 데뷔한 그룹 중 초동 판매량 상위 3위에 오르며 의미 있는 성과를 거뒀다.

데뷔와 동시에 플레어 유는 각종 음반 차트에서 두각을 나타낸 바 있다. 발매 첫날 한터차트 일간 음반 차트와 뮤직차트 정상에 오른 데 이어, 써클차트 일간 리테일 앨범 차트에서도 1위를 기록했다.

이후에도 한터차트 주간 음반 차트(5월11~17일) 2위, 써클차트 주간 리테일 앨범 차트(5월10~16일) 2위에 오르며 굳건한 인기를 이어가고 있다.



플레어 유의 데뷔 앨범 '유스 에러'는 최립우와 강우진이라는 두 청춘이 한 팀으로 만나 서로를 보완하며 하나의 빛을 만들어가는 과정을 그린 앨범이다.

타이틀곡 '웨이 투 유(WAY 2 U)'는 갑작스럽게 시작된 감정을 계기로 친구 사이를 넘어서 좋아하는 마음을 깨닫고 망설임 없이 상대에게 달려가는 설렘을 담았다.

alice09@newspim.com