무신사, 李대통령 질타에 '탁치니 억' 마케팅 사과…"유가족께 사죄"

대통령 SNS 비판에 과거 역사 비하 논란 재점화



[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사가 지난 7년 전 '탁 치니 억하고' 광고 논란에 대해 다시 고개를 숙였다. 이재명 대통령이 해당 광고를 공개적으로 비판하면서 논란이 다시 수면 위로 떠오른 데 따른 후속 조치다.

무신사는 20일 입장문을 내고 "2019년 저지른 잘못에 대해 다시 한번 깊이 사과드린다"며 "고(故) 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 문구를 SNS(사회관계망서비스) 마케팅에 활용함으로써 열사의 뜻과 민주주의의 가치를 훼손했으며 결코 있어서는 안 될 큰 잘못을 저질렀다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 20일 오전 6월 민주항쟁에 대한 비하 표현을 한 패션 플랫폼 무신사의 과거 광고 문구를 겨냥해 "돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있나"라며 강도 높게 비판했다. [사진=이재명 대통령 엑스(X)]

앞서 무신사는 지난 2019년 양말 상품 홍보 카드뉴스에서 '속건성 책상을 탁쳤더니 억하고 말라서'라는 문구를 사용했다. 당시 해당 표현이 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 은폐성 발언인 "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다"를 연상시킨다는 비판이 제기되며 거센 논란으로 번졌다.

논란은 이날 이재명 대통령이 SNS를 통해 해당 광고 이미지를 직접 공유하면서 재점화됐다. 이 대통령은 "박종철 열사 고문치사 사건과 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고"라며 "사실이라면 참으로 심각한 문제"라고 지적했다. 이어 "돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있느냐"고 비판 수위를 높였다.

무신사는 7년 전 사건 직후 대표를 포함한 경영진이 박종철기념사업회를 직접 찾아 사과했다고 설명했다. 또 조만호 대표가 이후 7년간 기념사업회 회원으로 활동하고 있으며, 전 임직원을 대상으로 역사 교육과 다중 검수 체계를 운영하고 있다고 강조했다.

회사 측은 "7년의 시간이 지났지만 당시 내부 프로세스 부재와 경솔한 판단이 남긴 상처를 결코 가볍게 여기지 않고 있다"며 "박종철 열사와 유가족, 박종철기념사업회를 비롯한 모든 관계자와 실망한 고객 여러분께 진심으로 사죄드린다"고 밝혔다. 이어 "당시의 뼈아픈 과오를 잊지 않고 올바른 역사 인식과 책임 있는 자세로 고객을 마주하겠다"고 덧붙였다.

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