대홍기획, AI로 치매 환자와 가족 잇는 'AI 웨이즈 콜' 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 대홍기획이 보바스기념병원과 함께 치매 환자용 AI 음성 대화 앱 'A.I.ways Call'을 운영했다
- 보호자 목소리와 말투를 학습한 AI가 반복 전화를 대신 받아 통화 내용을 요약해 보호자에게 전달했다
- 파일럿 테스트 결과 환자 불안·고통 표현이 약 70% 감소하고 가족의 스트레스도 완화된 것으로 나타났다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대홍기획이 보바스기념병원과 함께 생성형 AI를 활용한 음성 대화 앱 'A.I.ways Call'을 운영 중이다.
초기 치매 환자는 불안감과 정서적 고립으로 반복 질문이나 반복 전화를 하는 경우가 많다. 이는 보호자의 돌봄 부담으로 이어지며, 치매 환자 가족의 약 31%가 반복 전화로 인한 우울 증상을 경험한 것으로 나타났다.
'A.I.ways Call'은 보호자의 목소리와 대화 패턴을 학습한 AI가 환자와 통화를 이어가는 방식이다. 가족만의 호칭과 말투, 대화 소재 등을 구현하며, 환자가 전화를 걸면 AI 프로그램임을 안내한 후 통화가 시작된다. 통화 내용은 보호자에게 요약 전달돼 이후 실제 소통으로 이어질 수 있도록 설계됐다.
이화여대 커뮤니케이션·미디어학부 강지영 교수 연구팀의 파일럿 테스트 결과, 프로그램 사용 이후 치매 환자의 불안·고통 표현은 약 70% 감소했다. 사용 횟수가 증가할수록 '너 있으니까 든든하지', '네 목소리 들으니까 좋아' 등 관계 형성 발화도 늘었으며, 가족의 스트레스와 심리적 부담도 완화된 것으로 나타났다.
캠페인은 대홍기획이 기획·운영하고, 보바스기념병원 신경과전문의 나해리 의료원장이 자문했다. 국문본 영상은 배우 김영옥의 나레이션으로 제작됐으며, 대홍기획과 롯데의료재단 유튜브에서 확인할 수 있다.
yuniya@newspim.com