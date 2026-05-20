대홍기획, AI로 치매 환자와 가족 잇는 'AI 웨이즈 콜' 캠페인 진행

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대홍기획이 보바스기념병원과 함께 생성형 AI를 활용한 음성 대화 앱 'A.I.ways Call'을 운영 중이다.

초기 치매 환자는 불안감과 정서적 고립으로 반복 질문이나 반복 전화를 하는 경우가 많다. 이는 보호자의 돌봄 부담으로 이어지며, 치매 환자 가족의 약 31%가 반복 전화로 인한 우울 증상을 경험한 것으로 나타났다.

대홍기획, AI로 치매 환자와 가족 잇는 'A.I.ways Call' 캠페인 진행 [사진=대홍기획]

'A.I.ways Call'은 보호자의 목소리와 대화 패턴을 학습한 AI가 환자와 통화를 이어가는 방식이다. 가족만의 호칭과 말투, 대화 소재 등을 구현하며, 환자가 전화를 걸면 AI 프로그램임을 안내한 후 통화가 시작된다. 통화 내용은 보호자에게 요약 전달돼 이후 실제 소통으로 이어질 수 있도록 설계됐다.

이화여대 커뮤니케이션·미디어학부 강지영 교수 연구팀의 파일럿 테스트 결과, 프로그램 사용 이후 치매 환자의 불안·고통 표현은 약 70% 감소했다. 사용 횟수가 증가할수록 '너 있으니까 든든하지', '네 목소리 들으니까 좋아' 등 관계 형성 발화도 늘었으며, 가족의 스트레스와 심리적 부담도 완화된 것으로 나타났다.

캠페인은 대홍기획이 기획·운영하고, 보바스기념병원 신경과전문의 나해리 의료원장이 자문했다. 국문본 영상은 배우 김영옥의 나레이션으로 제작됐으며, 대홍기획과 롯데의료재단 유튜브에서 확인할 수 있다.

yuniya@newspim.com