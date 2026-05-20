경남도, 취약 어르신 돌봄·장례 지원 연계 통합지원체계 구축

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여름철 폭염 대비 안전 점검 체계 운영

응급안전망 확대 2만3천여 가구 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 고령화 심화에 대응해 취약 어르신 돌봄과 공영장례 지원을 연계한 통합지원체계를 구축한다고 20일 밝혔다.

먼저 노인맞춤돌봄서비스를 통해 취약 어르신 4만3000여 명에게 생활지원사 등 3000여 명의 돌봄 인력을 배치해 안부 확인과 안전관리를 실시하고 있다.

경남 창원시가 무연고자 공영장례를 지원하고 있다.[사진=경남도] 2026.05.20

사회복지사는 대상자 조사와 개인별 서비스 계획을 수립하고 생활지원사는 방문과 전화로 안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활 지원 등 예방 중심 서비스를 제공한다.

올해는 퇴원 후 돌봄 공백을 줄이기 위한 '단기집중서비스' 시범사업을 도입해 초기 일상 회복을 지원한다.

돌봄 인력 처우 개선도 병행했다. 교통·통신비는 2023년 월 7만 원에서 2025년 8만 원, 올해 9만 원으로 단계적으로 인상했다.

여름철 폭염에 대비해 어르신 가정에 대응 안내물을 배부하고 폭염특보 발효 시 하루 1회 이상 전화 또는 방문을 통한 안전 점검을 실시할 계획이다.

응급안전망도 확대한다. 도는 홀로 어르신과 중증장애인 2만3000여 가구에 화재·활동량 감지기, 응급호출기 등을 설치해 119 연계 대응체계를 운영 중이다.

올해 3월 말 기준 화재 209건, 병원 이송 267건 등 총 476건의 응급상황에 대응했으며 하반기에는 도비 5억 원을 투입해 장비 3600여 대를 추가 보급할 방침이다.

인공지능(AI) 스피커를 활용해 취약계층 4000여 가구를 대상으로 음성 기반 안부 확인 등 비대면 안전관리 서비스도 지속 추진한다.

도는 돌봄과 장사업무 연계를 통해 생애 말 지원도 강화한다. 가족 단절이나 경제적 사정으로 장례가 어려운 어르신에게 공영장례를 지원하고 사전 상담과 장례 의향 파악을 병행한다.

사망 발생 시에는 관련 부서와 경찰·소방 등과 협력해 초기 대응부터 장례 지원까지 행정 공백을 줄이고 무연고 사망자 처리와 장사시설 연계도 체계적으로 추진할 계획이다.

김영선 경남도 복지여성국장은 "노인돌봄은 생애 말과 사후까지 이어지는 공공의 역할이 중요하다"며 "돌봄과 장사업무를 연계해 어르신의 삶과 마지막까지 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com