경남도, 모다드림 청년통장 상반기 498명 선정

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정규직 447명, 창업 청년 9명 선정

2년 적립 시 최대 985만 원 마련

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도와 경남투자경제진흥원은 '2026년 상반기 모다드림 청년통장 지원사업' 대상자 498명을 최종 확정했다고 20일 밝혔다.

이번에 선정된 청년은 정규직 근로자 447명, 비정규직 근로자 42명, 창업 청년 9명이다. 경남도는 올해 총 1000명을 지원한다는 방침에 따라 상반기 선발 인원에 더해 하반기에 502명을 추가 모집할 계획이다.

경남도가 '2026년 상반기 모다드림 청년통장 지원사업' 참여 청년 498명을 선정했다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

모다드림 청년통장은 경남에 거주하며 근로하거나 창업 중인 청년의 자산 형성과 지역 정착을 돕기 위해 2023년부터 시행 중인 사업이다.

참여 청년이 매달 20만 원씩 2년간 적립하면 만기 시 도와 시군이 합쳐 480만 원을 추가로 지원한다. 본인 저축액과 지원금, 이자를 합산하면 약 985만 원의 목돈을 마련할 수 있다.

도는 취업 초기 단계에 있는 청년과 결혼·주거 준비 등으로 지출이 늘어나는 시기에 있는 청년에게 일정 수준의 자산을 마련할 기회를 제공하는 효과가 있을 것으로 보고 있다. 사업 추진 이후 신청 규모가 증가하는 추세를 보이면서 청년층의 참여 의지도 확인됐다는 설명이다.

상반기 대상자는 소득 수준, 근로 기간, 거주 기간, 연령 등 항목을 종합 반영하는 심사 과정을 거쳐 선정했다. 최종 대상자는 6월 중 사업 전용 계좌를 개설한 뒤 적립을 시작하게 된다.

도는 청년통장과 연계해 금융 이해도를 높이기 위한 프로그램도 운영한다. 소비·저축 습관 형성, 재무설계, 신용·부채 관리 등 실생활에 필요한 내용을 중심으로 금융교육을 제공해 참여자의 자산 관리 능력을 향상시키겠다는 계획이다.

news2349@newspim.com