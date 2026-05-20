이한우 현대건설 대표, GTX 철근 누락에 "원인 제공자로 모든 책임 통감"

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20일 국토교통위원회 전체회의서 공개 사과

안전과 품질 최우선 가치로 공사 재개

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이한우 현대건설 대표가 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 철근 누락 논란과 관련해 공개적으로 사과했다. 시공사 책임을 인정하며 "고개를 들 수 없다"며 고개를 숙였다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이한우 현대건설 대표이사가 질의에 답하고 있다. 2026.05.20 min72@newspim.com

20일 국회에서 열린 국토교통위원회 전체회의에서 이한우 현대건설 대표는 "직접적인 원인 제공자로서 마음이 무겁다"며 "현대건설을 대표해 책임을 통감한다"고 말했다.

이어 "저희를 질책해 달라"며 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 안전과 품질을 최우선 가치로 삼아 공사를 진행하겠다"고 덧붙였다.

이날 국토위 현안질의에서는 GTX-A 삼성역 구간 일부 구조물에서 철근이 설계 대비 누락된 사실이 드러난 경위와 안전성 문제, 보고 체계 등이 집중적으로 다뤄졌다.

특히 여야 의원들은 철근 누락 규모가 수천 개에 달하는 데다 서울시와 국가철도공단, 시공사 간 보고·관리 과정에서도 문제가 있었다며 강하게 질타했다.

현대건설은 현재 관계기관과 함께 긴급 안전점검과 보강 작업을 진행 중이다. 국토교통부와 국가철도공단 역시 별도 감사와 정밀 조사를 통해 책임 소재를 규명할 방침이다.

min72@newspim.com