김윤덕 국토장관 "GTX-A 삼성역 철근 누락, 감사 통해 철저 조사"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 국토부 장관이 20일 GTX-A 철근 누락 관련 재발 방지와 철저한 감사를 약속했다
- 김 장관은 국민이 안심하고 철도를 이용하도록 하는 것이 국토부 장관의 의무라고 밝혔다
- 서울시의 부실 대응을 지적하며 안전 문제에 대해 철저히 조사하고 책임을 다하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 철근 누락과 관련해 감사를 통해 철저히 조사하고 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다고 강조했다.
20일 국회에서 열린 국토교통위원회 전체회의에서 김윤덕 국토교통부 장관은 "국민들이 안심하고 철도를 이용할 수 있도록 만드는 게 국토부장관의 의무라고 생각한다"며 이같이 말했다.
김 장관은 "국토부에서는 이 문제에 대해서 매우 심각한 사안이라고 이해하고 있다"면서 "국민의 안전 문제를 고려할 때 이 문제는 처음에 그 사실을 인지한 즉시 여러 기관과 협의해서 전문가들과 협의해서 바로 대책 마련에 들어가야 한다고 생각한다"고 설명했다.
이어 "이 문제에 대해서 정확하게 하지 않은 서울시에 저는 공직자로서, 또 안전불감증 등 매우 심각한 도덕적인 문제가 있다고 생각하고 있다"며 "철저히 조사하고 국토부 장관의 의무를 철저히 책임있게 해내겠다"고 덧붙였다.
min72@newspim.com