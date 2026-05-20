GTX-A 철근 누락 책임 공방…복기왕 "숨겼다" 서울시 "은폐 아냐"

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 철근 누락 논란을 둘러싸고 국회 국토교통위원회에서 서울시의 보고·대응 과정에 대한 집중 질타가 이어졌다. 특히 외부 전문가가 참여한 현장 합동점검 과정에서 핵심 문제였던 철근 누락 사실이 공유되지 않았다는 점이 도마 위에 오르며 "은폐 의혹" 공방까지 번졌다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김성보 서울시장 권한대행이 질의에 답하고 있다. 2026.05.20 min72@newspim.com

20일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 복기왕 더불어민주당 의원은 김성보 서울시장 권한대행을 상대로 "현장 전문가들을 불러놓고 철근 누락 사실을 언급조차 하지 않은 것은 사실상 숨긴 것 아니냐"고 추궁했다.

복 의원은 "서울시가 올해 1월부터 4월 25일까지 총 12차례 현장점검을 실시했고, 이 가운데 1월 29일과 2월 29일에는 외부 전문가가 참여한 합동점검도 있었다"며 "당시 점검 목적은 '지하 5층 구조물 균열 원인과 보수 방안 점검'이었다"고 지적했다.

복기왕 더불어민주당 의원은 김성보 서울시장 권한대행을 상대로 "현장 전문가들을 불러놓고 철근 누락 사실을 언급조차 하지 않은 것은 사실상 숨긴 것 아니냐"고 추궁했다.

복 의원은 "서울시가 올해 1월부터 4월 25일까지 총 12차례 현장점검을 실시했고, 이 가운데 1월 29일과 2월 29일에는 외부 전문가가 참여한 합동점검도 있었다"며 "당시 점검 목적은 지하 5층 구조물 균열 원인과 보수 방안 점검이었다"고 지적했다.

이어 "철근 누락이 이미 확인된 시점이었는데도 외부 전문가 점검 과정에서 관련 내용이 전혀 언급되지 않았다"며 "철근 2개 중 1개가 빠진 심각한 사안인데도 논의 대상에서 제외된 것은 이해하기 어렵다"고 비판했다.

이에 대해 김성보 권한대행은 "당시 논의가 이뤄지지 않은 것은 사실"이라면서도 "은폐 의혹은 전혀 없다"고 선을 그었다. 김 권한대행은 "서울시는 지난해 11월 감리단으로부터 철근 누락 사실을 보고받은 뒤 국가철도공단에 서면으로 관련 내용을 전달했다"며 "절차는 정상적으로 진행되고 있었다"고 설명했다.

복 의원은 "전문가를 불러놓고 핵심 문제를 설명하지 않은 것 자체가 사실상 정보를 숨긴 것"이라며 "공문 한 장 보냈다고 책임이 끝나는 것이 아니다"고 재차 압박했다.

김윤덕 국토교통부 장관은 "공단의 공사 및 용역 관리 규정 제61조 등에 따라 서울시 또는 감리단이 공단에 보고해야 되는 규정이 적용 가능할 것으로 판단된다"며 "제61조는 매월 보고하는 진도 보고 이외에 공단에서 계속 보고했다고 얘기하는 두꺼운 자료, 진도 보고 이외에 구조물 또는 주 공정에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 등의 경우 상황보고를 하도록 하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "제65조 상황보고 등 하면 제6항의 구조물 또는 주 공정에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 이렇게 돼 있다는 점에서 저는 서울시에서 보고의 의무를 다했다라고 하는 것은 저는 허위 보고라고 판단한다"고 지적했다.

min72@newspim.com