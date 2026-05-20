장수한우랑사과랑축제, 카카오채널 이벤트 운영

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친구추가 참여자 대상 커피쿠폰 제공

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 대표축제인 장수한우랑사과랑축제 홍보 강화를 위해 카카오톡 채널 친구추가 이벤트를 진행한다.

장수군은 장수한우랑사과랑축제추진위원회가 오는 21일부터 6월 20일까지 한 달간 '장수한우랑사과랑축제 카카오톡채널 친구추가 이벤트'를 운영한다고 20일 밝혔다.

장수한우랑사과랑축제 홍보 포스터[사진=장수군] 2026.05.20 lbs0964@newspim.com

이번 이벤트는 공연 일정과 프로그램 운영 시간, 교통 및 편의시설 안내 등 축제 관련 정보를 군민과 방문객들에게 신속하게 전달하고 지속적인 관심을 유도하기 위해 마련됐다.

참여 방법은 카카오톡 검색창에서 '장수한우랑사과랑축제'를 검색해 채널을 추가하거나 홍보물에 게시된 QR코드를 통해 친구 추가를 완료하면 된다.

참여자에게는 이벤트 종료 후 추첨을 통해 커피쿠폰이 제공되며 당첨자는 개별 안내할 예정이다.

추진위는 카카오톡 채널을 활용해 축제 현장 안내뿐 아니라 지역 관광과 농특산물 홍보 등 온라인 소통 창구로 확대 운영할 계획이다.

김홍기 추진위원장은 "군민과 방문객들이 축제 관련 다양한 소식을 손쉽게 접할 수 있도록 이벤트를 마련했다"며 "SNS 이벤트를 통해 축제 홍보와 소통을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

제20회 장수한우랑사과랑축제는 오는 9월 10일부터 13일까지 장수의암공원 일원에서 열린다. 축제에서는 장수한우와 장수사과를 비롯해 토마토와 오미자 등 지역 대표 농특산물을 활용한 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.

지난해 축제에는 32만여 명이 방문해 70억 원 이상의 경제 효과를 거뒀으며, 2026~2027년 문화체육관광부 예비축제와 3년 연속 전북특별자치도 최우수축제로 선정됐다.

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