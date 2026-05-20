익산시, 전국 최고 수준 '주거사다리' 구축

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청년·서민 맞춤형 주거정책 확대

공공임대 공급 기반 주택시장 안정화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 청년과 신혼부부, 무주택 서민 등을 위한 체계적인 주거정책을 바탕으로 전국 최고 수준의 '주거 사다리' 구축에 속도를 내고 있다.

익산시는 20일 정례 브리핑을 열고 민선 6기 이후 지난 10년간 추진한 주거정책 성과와 향후 추진 방향을 발표했다.

최영철 익산시 건설국장이 주거정책 관련해 브리핑하고 있다[사진=익산시] 2026.05.20 lbs0964@newspim.com

과거 익산은 신규 주택 공급 부족으로 노후 아파트 비율이 높아지면서 시민들이 전주·군산 등 인근 지역으로 이탈하는 현상이 이어졌다. 이에 시는 숲세권 아파트와 대형 브랜드 공동주택 공급을 확대하며 정주 여건 개선에 나섰다.

공동주택 공급 물량은 2016년 64호에 불과했지만 △2024년 4990호 △2025년 4592호로 크게 증가했다. 또 전북지역 최초로 '분양가 자문 가이드라인'을 도입해 합리적인 분양가 형성도 유도했다.

아울러 공공지원 민간임대주택 제도를 도입해 저렴한 임대 거주 후 분양 전환이 가능하도록 하면서 실수요자 중심의 주거 안정 기반을 강화했다.

주택 가격 안정화 성과도 이어졌다. 익산지역 평균 아파트 가격은 2016년 대비 약 37% 상승하며 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 급격한 가격 변동 없이 자산 가치를 유지하면서도 실수요자의 시장 진입 부담은 낮췄다는 평가다.

이 같은 주거 환경 개선 영향으로 30대 청년층 인구 흐름도 반전됐다. 2022년 919명 감소했던 30대 인구는 2025년 691명 증가로 전환됐으며, 현재 미분양 물량도 1개 단지 수준에 머물고 있다.

익산시는 주거복지 분야 성과를 인정받아 지난해 12월 '대한민국 주거복지대전'에서 우수 지자체로 선정돼 국토교통부 장관 표창을 수상했다.

또한 청년·신혼부부 대상 '주택 구입 및 전세자금 대출이자 지원 사업'이 큰 호응을 얻고 있다. 디딤돌대출과 보금자리론, 신생아 특례대출 등 각종 주택담보대출 이자를 지원하면서 실질적인 주거 부담 완화 효과를 거두고 있다.

시는 앞으로 공급 절벽 우려에 대응하기 위해 소라지구 등을 중심으로 임대주택 3639세대 공급 사업도 추진한다. 이와 함께 주거환경정비 기본계획을 통해 재건축·재개발 36개소를 지정하며 주택 공급 기반 확대에도 나설 계획이다.

최영철 익산시 건설국장은 "시민 누구나 안정적으로 거주하며 내 집 마련의 꿈을 실현할 수 있도록 촘촘한 주거 사다리를 구축하고 있다"며 "앞으로도 전국 최고 수준의 주거안심도시 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com