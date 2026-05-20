에스팀, 패션·음악 결합한 팝업 성료…브랜드 인큐베이팅 확장

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 글로벌 패션 콘텐츠 크리에이션 기업 에스팀(ESteem)이 패션 브랜드 인큐베이팅 사업의 성과를 확장하고 있다.

에스팀은 지난 14일부터 17일까지 총 4일간 자사 음악 기반 문화 공간 믹샵에서 소속 주얼리 브랜드 플랑의 협업 팝업 '에코즈 오브 아이콘즈'를 성황리에 개최했다고 20일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스팀의 플랑X믹샵 팝업 현장. [사진=에스팀] 2026.05.20 alice09@newspim.com

이번 팝업은 에스팀이 추진해온 콘텐츠·공간 결합형 인큐베이팅의 일환으로, 브랜드와 공간, 문화 콘텐츠를 유기적으로 연결한 사례이다.

플랑과 믹샵이 공동 기획한 이번 프로젝트는 단순한 제품 전시를 넘어, 음악과 패션이 교차하는 지점에서 새로운 브랜드 경험을 제안했다. 시대를 초월해 영향력을 남긴 아이코닉 뮤지션들을 재조명하고, 이들의 무대 스타일과 서사를 플랑의 주얼리로 재해석한 큐레이션을 선보이며 브랜드가 지닌 문화적 무드를 입체적으로 전달했다.

특히 믹샵 공간 전반에는 각 뮤지션을 상징하는 사운드와 분위기를 반영한 연출이 더해져, 방문객들이 시각과 청각을 함께 경험할 수 있는 몰입형 환경이 조성됐다.

이를 통해 '뮤지션-스타일-오브제-공간 경험'으로 이어지는 유기적인 흐름을 구현하며, 플랑의 브랜드 정체성을 보다 감각적으로 풀어냈다.

현장에는 패션 업계 관계자, 미디어, 크리에이터 등 다양한 방문객이 참여해 높은 관심을 보였다.

오프닝 리셉션을 중심으로 브랜드 노출 확대와 네트워크 형성 측면에서도 의미 있는 성과를 거뒀으며, 전시와 콘텐츠 촬영, 사회관계망서비스(SNS) 확산이 연계되며 온·오프라인 전반에서 브랜드 접점을 넓혔다.

이번 프로젝트는 에스팀이 보유한 콘텐츠 기획력과 공간 운영 역량을 기반으로, 디자이너 브랜드의 브랜딩과 시장 확장을 동시에 지원하는 플랫폼형 인큐베이팅 모델의 가능성을 보여줬다. 제품 중심의 소개를 넘어 브랜드가 지닌 서사와 문화적 맥락을 경험 콘텐츠로 확장했다는 점에서 의미가 크다.

에스팀 관계자는 "플랑 팝업은 브랜드의 제품을 넘어 음악과 문화적 서사를 결합해 전달한 인큐베이팅 사례"라며 "앞으로도 콘텐츠와 공간, 커뮤니티를 유기적으로 연결한 프로젝트를 통해 브랜드의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 지원할 것"이라고 밝혔다.

에스팀은 패션 비즈니스를 핵심 성장 축으로 삼고 디자이너 브랜드 중심의 인큐베이팅 플랫폼을 고도화하고 있다. 브랜드 세일즈, 브랜딩, 콘텐츠 협업, 문화 이벤트를 통합적으로 운영하며 국내 디자이너 브랜드의 경쟁력 강화와 글로벌 확장 기반 마련에 집중하고 있다.

alice09@newspim.com