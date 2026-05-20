건보 대전세종충청, 대학축제서 '건강보험25시' 홍보

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홍익대 세종캠 축제서 체험형 홍보…음료 500잔 완

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부가 대학축제 현장을 찾아 청년층을 대상으로 모바일 건강보험 서비스 알리기에 나섰다.

국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 지난 19일 홍익대학교 세종캠퍼스 축제 현장에서 공단 대표 모바일 앱 '건강보험25시' 홍보부스를 운영했다고 20일 밝혔다.

홍익대학교 세종캠퍼스 축제장에서 운영한 '건강보험25시' 홍보 부스. [사진=국민건강보험공단 대전세종충청지역본부] 2026.05.20 gyun507@newspim.com

이번 행사는 지난 3월 출시된 '건강보험25시'를 청년층과 시민들에게 알리고 모바일 기반 건강보험 서비스 이용을 확대하기 위해 마련됐다.

이날 공단은 대학축제 현장을 찾은 학생과 시민들을 대상으로 커피트럭을 활용한 체험형 홍보를 진행했다. 현장에서는 QR코드를 통한 앱 설치 방법 안내와 함께 주요 기능 소개가 이뤄졌다.

앱에서는 ▲'방문 없는' 민원서비스 신청 ▲간편 보험료 납부 ▲개인 맞춤형 건강관리 ▲터치 몇 번으로 가능한 증명서 발급 등의 서비스를 이용할 수 있다.

공단은 학생들의 참여를 유도하기 위해 음료와 간식 제공, 룰렛 이벤트, 기념품 배부, 인증 사진 촬영 등 다양한 프로그램도 함께 운영했다. 또 공단 캐릭터인 '건이·강이' 인형탈을 활용해 축제 분위기를 더했다.

현장 반응도 뜨거웠다. 공단이 준비한 음료 500잔과 간식 500개는 행사 중 모두 소진됐다. 공단은 학생들이 앱 설치와 기능 체험에 적극 참여하며 모바일 건강보험 서비스에 높은 관심을 보였다고 설명했다.

이경란 대전세종충청지역본부장은 "건강보험 서비스도 국민의 이용 방식 변화에 맞춰 더 쉽고 편리하게 안내돼야 한다"며 "청년층이 일상 속에서 공단 서비스를 자연스럽게 접할 수 있도록 지역 현장과 연계한 소통을 이어가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com