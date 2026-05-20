안내상·고규필·박지환·김재화 뜬다…'오십프로' 특별출연 라인업 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '오십프로'가 화려한 특별출연 라인업으로 첫 방송 기대감을 끌어올렸다.

MBC 새 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'가 오는 22일 금요일 첫 방송되는 가운데 안내상, 고규필, 박지환, 김재화가 특별 출연해 묵직한 존재감을 더한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오십프로 특별출연 라인업. [사진=MBC 오십프로] 2026.05.20 moonddo00@newspim.com

먼저 안내상은 국가안보실장 '권순복' 역으로 1부에 특별 출연한다. 권순복은 여객선 작전과 얽힌 핵심 인물로, 극의 시작부터 팽팽한 긴장감을 형성하는 인물이다. 깊이 있는 연기를 선보인 안내상은 특유의 현실감 있는 카리스마로 극의 중심을 단단하게 잡아줄 예정이다.

고규필은 1부에서 '뉴튜버' 역으로 등장해 현실 밀착형 코믹 에너지를 불어넣는다. 다양한 작품에서 개성 강한 연기로 사랑받아 온 그는 특유의 능청스러움과 재치로 극의 분위기를 유쾌하게 환기할 예정이다.

박지환은 1부, 2부, 4부에 걸쳐 기억을 잃은 북한 공작원 봉제순(오정세)에게 갑질하는 '영선스틸 사장' 역으로 출연한다. 영화와 드라마에서 강렬한 존재감을 보여준 박지환은 특유의 생활밀착형 연기로 극 곳곳에서 깨알 같은 웃음을 더할 것으로 기대를 모은다.

김재화는 북한 보위부 방첩국 소속 특수 공작원 '흑진주' 역으로 1, 2부에 등장한다. 흑진주는 북한 고위 간부의 비자금과 밀수 정보가 담긴 USB를 일본 정보국에 넘기려는 인물이다. 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 김재화는 등장만으로도 강렬한 임팩트를 남기며 극 초반 분위기를 단숨에 휘어잡을 예정이다.

MBC '오십프로' 제작진은 "안내상, 고규필, 박지환, 김재화가 지닌 개성과 연기 에너지가 '오십프로'의 세계관과 만나 극의 완성도를 한층 끌어올렸다"라며 "짧은 등장만으로도 강렬한 인상을 남길 네 배우의 활약과 특별한 시너지를 기대해달라"라고 전했다.

한편, MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 22일 금요일 밤 9시 50분에 첫방송된다.

moonddo00@newspim.com