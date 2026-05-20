[MLB] '허리 경련' 이정후, 선발 제외…부상자 명단은 피해

바이텔로 SF 감독 "휴식이 최선, 상태 낙관적"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 허리 부상으로 한 템포 쉬어간다. 다행히 부상 정도는 심각하지 않은 것으로 알려졌다.

이정후는 20일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 체이스 필드에서 열리는 2026 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기 선발 라인업에서 제외됐다. 전날 경기에서 느낀 허리 경련 증세 여파다. 이정후는 지난 19일 애리조나전에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 3회초 우전 안타를 때려내며 5경기 연속 안타 행진을 이어갔으나 4회말 수비 시작과 동시에 윌 브레넌과 교체됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.05.20 psoq1337@newspim.com

토니 바이텔로 샌프란시스코 감독은 "트레이닝 룸에서 대화를 나눴는데 상태가 한층 나아 보였다. 치료를 받으며 쉬는 것이 최선이라고 판단했다"며 "부상자 명단(IL)에 등재할 필요는 없을 것 같다"고 낙관적인 진단을 내놨다.

샌프란시스코는 이정후가 빠진 자리에 해리슨 베이더(중견수), 드류 길버트(좌익수), 윌 브레넌(우익수)으로 외야진을 꾸렸다. 타선은 베이더와 루이스 아라에스를 테이블 세터로 배치하고 케이시 슈미트, 라파엘 데버스, 윌리 아다메스로 중심 타선을 구성했다. 선발 투수로는 랜던 루프가 마운드에 오른다.

이정후는 올 시즌 48경기에 출전해 48안타 3홈런 20득점 17타점 타율 0.268 OPS 0.696을 기록 중이다. 시즌 초반 부진을 딛고 4월 월간 타율 0.312를 기록하며 반등했고, 최근 LA 다저스전 인사이드 더 파크 홈런을 시작으로 다시 타격감을 끌어올리던 중이었다. 샌프란시스코 입장에서는 리드오프 이정후의 빠른 복귀와 부상 이후의 페이스 유지가 향후 타선 운영의 최대 관건이 될 전망이다.

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