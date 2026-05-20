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2026.05.20 (수)
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놀이터에서 들리는 온라인 혐오 표현…청소년 디지털 안전 해법은 '플랫폼 책임'

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AI 핵심 요약

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  • 성평등가족부와 한국청소년정책연구원이 20일 AI 시대 청소년 디지털 안전 정책 방향을 논의하는 포럼을 열었다.
  • 전문가들은 알고리즘 추천·AI 콘텐츠 확산 속에서 차단 위주 정책을 넘어 플랫폼 설계 책임과 청소년 참여를 강화해야 한다고 주장했다.
  • 청소년 권리 침해를 막으면서도 역량 기반 디지털 교육으로 비판적 사고와 자기조절능력을 키우는 체계로 전환해야 한다고 제언했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성평등부, 2026년 제4차 청소년정책포럼 개최
AI·숏폼 위험 반복 노출…"청소년에 판별 책임 떠넘겨선 안 돼"
"수백개 숏폼 일일이 판단 불가능"…AI 표시 의무화 목소리

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 인공지능(AI)과 숏폼 플랫폼이 청소년의 일상에 깊숙이 들어오면서 디지털 안전 정책을 접속 차단 중심에서 플랫폼 설계 책임과 청소년 역량 강화 중심으로 바꿔야 한다는 전문가들의 지적이 나왔다.

성평등가족부와 한국청소년정책연구원은 20일 대한상공회의소에서 '청소년과 정책이 만나다, 청소년 디지털 안전'을 주제로 2026년 제4차 청소년정책포럼을 열고 AI 시대 청소년 보호 체계의 한계와 대응 방안을 논의했다.

인공지능(AI)과 숏폼 플랫폼이 청소년의 일상에 깊숙이 들어오면서 플랫폼 설계 책임과 청소년 역량 강화 중심의 디지털 안전 정책을 짜야 한다는 전문가들의 지적이 나왔다. (명령어: "아이들이 온라인에서 배운 혐오 표현을 놀이터 등에서도 사용하는 기사용 이미지를 만들어줘."). [일러스트=챗GPT]

◆ "청소년에게 AI 판별 책임 지워선 안돼"…플랫폼 설계 책임 부상

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이날 포럼에서는 청소년 디지털 안전 정책이 기존의 유해 콘텐츠 차단만으로는 더 이상 작동하기 어렵다는 의견이 중론으로 떠올랐다. 청소년이 스스로 유해 콘텐츠를 찾아보는 방식이 아니라 알고리즘 추천과 무한 스크롤, 맞춤형 광고, AI 생성 콘텐츠 등을 통해 위험이 반복 노출되는 구조로 바뀌었다는 진단에서다.

천혜선 디지털산업정책연구원 연구위원은 "현행 청소년 보호 제도는 유해매체를 정의하고 차단하는 접근에 머물러 있으나 디지털 서비스의 기술적 진화는 이미 여러 위험이 한 번에 결합되는 방식으로 전개되고 있다"며 "위험을 없애는 것이 아니라 위험의 설계 단계부터 책임을 묻는 방식으로 전환해야 한다. 배제가 아닌 참여, 차단이 아닌 설계 책임이 필요하다"고 강조했다.

청소년 당사자들의 위기감은 더 컸다. 송민지 양(근명고)은 "놀이터에서 초등학생 또래 아이들이 '네 엄마 죽여버린다', '장애인이냐'와 같은 말을 아무렇지 않게 내뱉는 모습을 봤다"며 "온라인의 폭력성과 혐오는 여과 없이 오프라인 놀이터로 전이되고 있다"고 전했다.

민지 양은 "수백, 수천 개의 숏폼 영상을 보며 일일이 '이게 AI일까, 진짜일까'를 판단하는 것은 절대 불가능하다"며 "개인의 업로드에도 AI 표시를 의무화하고 플랫폼 자체에 AI 콘텐츠 탐지 및 강제 라벨링 책임을 물어야 한다"고 봤다.

한서준 군(오성고)은 "디지털은 술이 아니라 인프라로, 우리가 숨을 쉬듯 전기가 흐르고 있듯이 디지털은 이미 사고를 가능하게 하는 기반"이라며 "필요한 것은 디지털로부터의 격리가 아니라 인지적 주권을 기르는 환경이다. 알고리즘이 나를 끌고 가는 것이 아니라 사용자가 알고리즘을 끌 수 있어야 한다"고 짚었다.

원민경 성평등가족부 장관이 6일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 청소년과 함께하는 안전한 디지털 환경 조성을 위한 간담회를 주재하며 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "차단만으론 한계…기본권·교육·아동권리 함께 봐야"

서준 군의 의견과 같이 규제 강화가 청소년의 권리 침해로 이어져서는 안 된다는 지적도 나왔다. 김일우 가톨릭대 인문사회연구소 연구교수는 "청소년이 관심을 가지지 않더라도 SNS의 자동추천시스템을 통해 각종 유해 콘텐츠에 반복적으로 노출된다"며 "기존의 전통적 규제 방식으로는 효과적인 대응이 어려울 수 있다"고 설명했다. 그러면서도 "청소년 역시 헌법상 기본권의 주체로 온라인 활동을 전면적으로 제한할 경우 표현의 자유, 학문의 자유, 직업의 자유 침해에 유의해야 한다"고 했다.

김희진 변호사 역시 "어떤 기술이나 디지털 환경이 아동·청소년에게 어떤 긍정적·부정적 영향을 미치는지 사전에 살펴야 하며 위험의 정의는 아동·청소년의 참여에 기반해야 한다"며 "아동·청소년은 보호받을 권리의 주체로서 자신의 권리 실현에 부합하는 안전한 환경과 권리 구제책을 제공받아야 한다"고 역설했다.

AI와 플랫폼이 청소년의 학습, 관계, 표현, 진로까지 바꾸는 현실에서 정책은 청소년을 배제하는 규제가 아니라 플랫폼 책임부터 청소년 참여, 권리 기반 보호, 역량 중심 교육을 함께 설계하는 방향으로 이동해야 한다는 것이 전문가들이 제시한 해버비다.

김진희 한국교육개발원 선임연구위원은 "과거의 청소년 보호 체계가 유해 콘텐츠를 식별하고 삭제·차단하는 방식에 초점을 맞췄다면 오늘날의 위험은 콘텐츠 자체보다 플랫폼 구조와 관계 형성 방식, 이용자의 심리적 취약성과 결합해 발생한다"며 "보호와 권리라는 이분법을 넘어 역량 기반의 디지털 교육을 중심축으로 삼아야 한다. 자기조절능력과 비판적 사고력, 문제해결력을 갖춘 시민으로 성장하도록 돕는 교육적 접근이 병행돼야 한다"고 제언했다.

jane94@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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