광명시 '일상복귀 치료스테이션' 사업 추진

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퇴원 후 재활이 필요한 환자들 위해 우수한 재활 프로그램 제공

지역 내 요양병원 2곳과 업무협약 체결...6월부터 본격 추진

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 퇴원 후에도 재활이 필요한 환자들을 위해 우수한 재활 프로그램을 제공하는 '일상복귀 치료스테이션' 사업을 오는 6월부터 추진한다고 20일 밝혔다.

시에 따르면 '일상복귀 치료스테이션'은 뇌졸중이나 골절 등으로 급성기 치료를 마친 환자들이 퇴원 후 돌봄 공백 속에 방치되지 않도록 맞춤형 집중 재활치료를 제공하는 재활 특화 통합돌봄 서비스다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)(사진 오른쪽)이 지난 12일 시청 영상회의실에서 최웅식 탑요양병원 대표(사진 왼쪽)와 '일상복귀 치료스테이션 사업 수행 업무 협약'을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

큰 수술이나 치료를 받고 퇴원을 앞두고 있으나 혼자 걷기, 식사, 세면 등 일상생활을 하기 어려운 환자들이 일상으로 건강하게 돌아갈 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.

주요 대상은 급성기 치료를 마치고 재활이 필요한 '65세 이상 어르신'과 '지체·뇌병변 심한 장애인' 등이다.

이를 위해 시는 쾌적하고 우수한 재활 환경을 갖춘 관내 의료기관 2곳을 선정했고 지난 12일에는 탑요양병원과 15일에는 로하스광명요양병원과 '일상복귀 치료스테이션 사업 수행 업무 협약'을 체결했다.

협약에 따라 시는 어르신과 장애인 맞춤형 재활시설 리모델링, 전문 재활 장비 도입, 전문 인력 확충 등을 위한 사업비를 지원한다.

두 의료기관은 이를 바탕으로 대상자에게 특화된 맞춤형 재활·일상복귀 프로그램을 6월부터 본격적으로 제공할 예정이다. 단 병원 입원비는 서비스 대상자 본인이 부담해야 한다.

시는 향후 지속적인 운영 현황 점검으로 서비스의 질을 높이고 사업의 실효성을 극대화할 계획이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "이번 사업으로 시민들이 타지역 병원으로 멀리 갈 필요 없이 살던 곳에서 안전하고 건강하게 노후를 보낼 수 있는 토대가 마련될 것"이라며 "앞으로도 질병이나 사고가 일상의 단절로 이어지지 않도록 꼼꼼한 복지 안전망을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

한편 광명시는 경기도 '365 안심 링크 프로젝트' 공모 사업에 선정되며 일상복귀 치료스테이션을 비롯해 에이아이피(AIP) 코디네이터, 방문돌봄주치의, 일상복귀 돌봄집, 일상복귀 치료스테이션, 마을돌봄정원 등 5대 통합돌봄 사업을 본격적으로 추진하고 있다.

1141world@newspim.com