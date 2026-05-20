[6·3 지선] '진보·보수 단일후보' 정근식·윤호상 "품격있는 정책선거" 선언

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

20일 서울 종로구서 공동선언 발표

"서울교육 미래 시민께 평가받아야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 6·3 서울시교육감 선거에서 진보·보수 진영 단일후보로 선출된 정근식·윤호상 후보가 공식 선거운동 개시를 하루 앞두고 품격 있는 정책 선거를 치르겠다고 함께 선언했다.

두 후보는 20일 오전 서울 종로구에서 공동 기자회견을 열고 이 같은 내용의 '품격 있는 서울시교육감 선거와 미래교육을 위한 공동선언'을 발표했다.

정근식 후보(왼쪽)와 윤호상 후보가 14일 오전 서울시선거관리위원회에서 6·3 서울시교육감 선거 본후보로 등록하고 있다. [사진=정근식·윤호상 캠프]

정 후보는 '2026 서울민주진보교육감단일화 추진위원회'(추진위)에서 민주진보 단일후보로 결정됐다. 윤 후보는 수도권 보수진영 교육감 단일화 기구인 '서울·경기·인천 좋은교육감후보 추대시민회의'(시민회의)에서 보수 단일후보로 추대됐다.

최근 교육감 선거가 진영별 단일화 갈등과 경선 불복 논란으로 흔들리는 가운데 두 후보는 공정한 경쟁과 정책 중심 선거를 약속했다.

정 후보는 "제가 오늘 이 자리에 보수진영을 대표하는 윤호상 후보와 함께 서 있다는 사실 자체가 서울시민께 드리는 서울교육의 중요한 메시지"라며 "이번 선거는 누가 더 크게 공격하느냐를 겨루는 선거 대신 누가 더 깊이 준비했고 누가 더 책임 있게 서울교육의 미래를 설계할 수 있는가를 시민께 평가받는 선거가 돼야 한다"고 설명했다. 이어 "정당성을 부여받은 민주진보 후보로서 더 무거운 책임감으로 임하겠다"고 덧붙였다.

두 후보는 공동 선언문을 통해 ▲정책과 비전 중심의 선거 ▲인신공격과 허위사실 유포 없는 품격 선거 ▲법을 준수하는 공정하고 깨끗한 선거 ▲학생 안전 최우선 정책 ▲사교육비 부담 완화를 위한 노력을 핵심 과제로 제시했다.

이 같은 과제에 따라 두 후보는 ▲학교폭력 예방 ▲학생 마음건강과 위기학생 지원 ▲기초학력 책임교육 ▲방과후학교 내실화 ▲AI 기반 맞춤형 학습지원 ▲진로·진학 상담 강화 등을 놓고 정책 경쟁을 하겠다고 밝혔다.

정 후보는 "서울시민들이 '이번 교육감 선거는 달랐다'고 말씀하실 수 있도록 제가 먼저 실천하겠다"며 "더 지혜로운 눈길로, 더 따스한 손길로, 더 낮은 곳으로 향하는 발길로 서울교육의 내일을 열어가겠다"고 약속했다.

jane94@newspim.com