청주시, '시골마을 행복택시' 67개 마을로 확대

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옥산면 소로2리·북이면 옥수리 추가…내달 운행 시작

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 교통 소외 지역 주민들의 이동 편의를 높이기 위해 '시골마을 행복택시' 운행 마을을 기존 65개소에서 67개소로 확대한다고 20일 밝혔다.

추가된 마을은 옥산면 소로2리 서번 마을과 북이면 옥수리 부동 마을이다.

택시 타는곳. [사진=청주시] 2026.05.20 baek3413@newspim.com

두 마을은 대중교통 운행 여건이 열악하고 주민들의 이동 수요가 높은 지역이다.

시는 운행 횟수와 정류장 이용 여건, 주민 이용 수요 등을 종합적으로 고려했다.

'시골마을 행복택시'는 대중교통 이용이 불편한 지역 주민들을 대상으로 읍·면 소재지 또는 재래시장까지 이동을 지원하는 교통복지 사업이다.

주민들은 6월부터 행복택시를 이용할 수 있다.

이번 확대를 통해 병원, 장보기, 행정 업무 등 기본적인 생활 이동 여건이 한층 개선될 것으로 기대된다.

시 관계자는 "시골마을 행복택시는 대중교통 이용이 어려운 주민들의 이동권을 보장하기 위한 생활밀착형 교통복지 사업"이라며 "앞으로도 교통 소외 지역을 중심으로 운행을 지속 확대해 주민 이동 편의 증진에 힘쓰겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com