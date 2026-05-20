차석호 함안군수 후보, '행정통합 공세' 반박…"자치권 보장된 형태"

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"마창진 흡수 통합과 달라"

"광역 기반 활동 성장모델"

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 차석호 국민의힘 함안군수 후보가 정금효 더불어민주당 후보 측의 '함안·창원 행정통합' 비판에 대해 행정 무지에 기반한 주장이라고 반박했다.

국민의힘 차석호 함안군수 후보[사진=차석호 에비후보 선거 캠프] 2026.03.28

차 후보는 20일 보도자료를 내고 정 후보 측이 제기한 '구(區) 전락' 주장에 대해 "자치권이 보장되는 광역자치단체 편입 형태를 전제로 한 구상"이라며 "과거 창원·마산·진해식 흡수 통합과는 다르다"고 밝혔다.

정 후보 측은 통합 시 예산권과 인사권을 상실하고 창원시 하부 행정구역으로 전락할 것이라고 주장한 바 있다. 이에 대해 차 후보는 "부산 기장군, 대구 달성군·군위군 사례처럼 광역시 편입 이후에도 자치군 체제를 유지한 사례가 있다"고 설명했다.

그러면서 "기장군의 경우 편입 이후 인구와 재정 규모가 증가하는 등 지역 발전이 이뤄졌다"며 "광역 재정과 기반시설을 활용한 성장 모델을 함안에 적용할 수 있다"고 주장했다.

또 '빨대 효과'로 인한 상권 위축 우려에 대해서는 "광역 교통망 확충이 병행되면 인구와 상권 유입 효과도 기대할 수 있다"며 "칠원과 창원 소계를 잇는 천주산 터널 등 교통 인프라 구축이 필요하다"고 밝혔다.

차 후보는 "행정통합은 함안의 산업·관광 기반을 확장할 수 있는 전략"이라며 "정 후보 측은 공포를 조장하는 주장 대신 실질적 대안을 제시해야 한다"고 말했다.

news2349@newspim.com