인천 국힘 후보 "공개 토론회 하자" 민주 "법정 토론회 충분"…토론회 선거 쟁점

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중앙선거관리위원회 [사진=뉴스핌 DB]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6·3 지방선거를 앞두고 인천에서는 후보의 공개 토론회가 선거의 쟁점이 되고 있다.

국민의힘을 중심으로 한 야당 후보는 정책과 비전을 밝히고 유권자들이 비교·판단할 수 있는 공개 토론회를 요구하고 있다.

하지만 더불어민주당 후보들이 중앙선거관리위원회가 주최하는 한 차례 법정 토론회 외에는 응하지 않겠다고 하면서 인천의 유권자들은 후보들을 한 자리에 모아 놓고 비교· 검증 할 수 있는 더 이상의 기회를 얻기 힘들게 됐다.

20일 지역 정가에 따르면 이번 인천시장 선거에서 후보 토론회는 오는 26일 예정된 인천시선거방송토론위원회 주관의 후보자 TV 토론회와 27일 인천언론인클럽 주관 토론회 2차례가 전부다.

앞서 인천경영포럼은 지난 6~7일 '인천시장 예비후보 초청 대담회'를 열어 인천 현안에 대한 여야 후보들의 의견을 들으려 했지만 첫날 초청 대상자인 민주당 박찬대 후보가 참석치 않아 7일 국민의힘 유정복 후보의 의견만 듣는데 그쳤다.

유 후보는 출마 선언 이후 박 후보에게 유권자들이 후보의 자질과 공약, 지역 현안에 대한 해법을 비교 평가할 수 있는 기회를 갖도록 공개 토론을 하자고 수 차례 요구하고 있으나 답을 듣지 못하고 있다.

인천의 기초단체장 여야 후보 간 상황도 비슷하다. 국민의힘 강범석 인천 서구청장 후보는 19일 상대인 민주당 구재용 후보에게 "언제, 어디서, 어느 방식이든, 사회자가 누구든, 후보님이 정하는 방식에 따라서 토론할 용의가 있다"며 정책토론회를 갖자고 제안했다.

강 후보는 "서구의 현재와 미래를 책임질 사람이 누구인지, 유권자들이 정책과 비전을 통해 판단할 수 있도록 해야 한다"며 "무소속 후보를 포함한 3인 토론도 응하겠다"고 했다.

이에 대해 구 후보 측은 "일정을 잡아보겠다"고 했다. 하지만 실질적으로 토론회가 개최되기는 쉽지 않아 보인다.

국민의힘 이재호 연수구청장 후보도 상대 민주당 정지열 후보에게 "연수구의 미래를 책임지겠다는 후보라면 정책과 자질, 도덕성 검증 앞에 당당히 서는 것이 최소한의 의무"라며 공개 토론을 제안해 논 상태다.

이 후보는 이날도 "공개토론 제안에 침묵으로 일관하는 것은 스스로 준비되지 않은 후보임을 자인하는 것이다"며 "연수를 책임질 준비가 된 후보라면 구민들이 원하는 공개토론 제안에 즉각 답해야 한다"고 압박했다.

하지만 정 후보 측은 "공정성과 객관성을 담보하기 위해 일정이 확정돼 있는 선거관리위원회가 주관하는 공식 공개토론회에 충실히 임하겠다"고 밝혀 이외 공개 토론회에는 응하지 않을 뜻을 나타냈다.

정영태 인하대학교 정치외교학과 명예교수는 "후보들이 토론회에 나서지 않는 것은 유권자들의 알 권리를 침해하고 자신의 정책이나 실행 능력을 검증 받지 않겠다는 뜻과 같다"며 "토론회 참석이 선택이 아니라 의무라는 생각을 갖고 최선을 다해야 한다"고 말했다.

hjk01@newspim.com