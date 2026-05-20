전국 광역단체장 5월20일 일정

AI 핵심 요약beta
- 각 시·도지사 권한대행이 20일 지역별 주요 행사와 회의를 소화했다
- 충북·대전·세종·강원·경북 등은 용역·현안보고와 회의·행사 등을 잇달아 진행했다
- 광주시장은 공식 일정이 없고, 일부 단체장은 통상·재청 업무만 수행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이동옥 충북지사 권한대행
-K-싱크로트론 밸리 융합지구 용역 추진상황 보고
(09:00 행정부지사실)
- 충북지체장애인스포츠연맹 가맹인준서 전달식
(11:00 행정부지사실)
- 현안업무 보고(16:00 행정부지사실)
▲강기정 광주시장
- 공식 일정 없음
▲김영록 전남지사
- 전남 여성 일자리 박람회(14:00 여수 훙국체육관)
▲노홍석 전북지사 권한대행
-전북 2050 탄소중립녹색성장위원회 (15:00 종합상황실)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-제48차 유네스코 세계유산위원회 준비상황 보고회(10:00 7층 회의실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-재청
▲여중협 강원도지사 권한대행
-2026년 제4회 강원특별자치도 공유재산심의회(10:30 본관 소회의실)
-경제총조사 도 실시본부 현판식(14:00 본관 고시동 입구)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 경상북도-나라현 지역경제 협력 토론회(10:30 동락관 세미나실)
- 2026년 직원 어울림 한마당 행사(13:20 새마을광장)
- 재울대구경북향우회 정기총회 및 회장 이.취임식(18:30 울산 보람컨벤션센터)
▲유득원 대전시장 권한대행
-재난 취약시설 현장점검(10:00 서구 일원)
-2026년 상반기 민원해결사 표창 수여식(16:00 응접실)
▲김하균 세종시장 권한대행
-공공기관장회의(9:00 집현실)
-5월 읍면동장 회의(16:00 집현실)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-보고(10:00 집무실)
▲ 김정기 대구시장 권한대행 (행정부시장)
-11:00 대구 엑스코 제22회 국제소방안전박람회 개막식 참석
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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