[씨네톡] '만달로리안과 그로구', 상상 이상의 크리처 액션이 온다

AI 핵심 요약beta
- 월트디즈니가 5월 초 7년만의 신작 영화 만달로리안과 그로구를 개봉했다
- 제국 잔당을 쫓는 딘 자린과 그로구가 액션과 모험을 펼치며 확장된 스타워즈 스토리를 잇는다
- 아이맥스 촬영과 크리처 액션·루드비히 고란손 음악이 우주SF 스펙터클과 감동을 극대화했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 스타워즈 시리즈의 12번째 장편 실사 영화 '만달로리안과 그로구'가 국내 관객들을 찾아온다. 5월 초 스타워즈 데이에 이어 7년 만에 개봉하는 신작 무비로 오랜 팬들의 관심이 드높다.
'만달로리안과 그로구'는 제국의 재건을 꿈꾸는 잔당들을 신 공화국 세력이 추적하는 과정에서 만달로어인 현상금 사냥꾼 딘 자린과 작은 아기 그로구가 벌이는 액션 어드벤쳐를 담는다. 딘 자린 역의 페드로 파스칼을 비롯해, '아바타'와 '에일리언'의 시고니 위버가 또 한번 우주SF의 새로운 인물로 등장한다.
이 영화는 스타워즈 실사 드라마 '만달로리안'의 극장판으로, '스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커' 이후 7년 만에 극장에서 개봉하는 스타워즈 장편 영화로 기대를 모았다. 전설의 만달로어인 딘 자린과 작은 아기 그로구의 이야기를 담은 '만달로리안'으로 확장된 스타워즈 스토리를 이어가는 동시에 새 에피소드를 영화화했다.
영화가 시작하자마자, 긴장감 속에 펼쳐지는 짜릿한 액션 시퀀스가 단번에 눈길을 사로잡는다. 제국 사령관들을 생포하기 위한 미션에서 딘 자린은 만달로어인의 능력을 최대치로 발휘한다. 그의 사전에 결코 패배란 없어보이는 동시에, 그로구와 위기에 빠진 로타를 챙기는 아버지같은 면모는 인간적으로 다가온다.
딘 자린은 신 공화국의 의뢰로 보수를 받고 활동하며 숱한 위험을 마주한다. 위험천만한 임무와 목숨이 달린 계약 사이에서 그로구와 의외로 완벽한 액션 합을 맞춘다. 일방적으로 보호받는 작은 아기 그로구는 중요한 순간에 딘 자린을 위한 역할을 해낸다. 마치 작은 수행자 같은 모습으로 그로구는 자신만의 능력을 각성하게 된다.
무엇보다 이 영화에서 가장 흥미로운 신들은 각종 우주 괴물들을 모두 모아놓은 크리처 대결 신이다. 전혀 예측할 수 없는 생김새로 비주얼 충격을 안긴 뒤, 예측할 수 없는 움직임과 치명타로 모두를 긴장감 속으로 몰아넣는다. 로타를 노리는 쌍둥이 헛과 '스타워즈' 시리즈의 상징인 각양각색의 외계 용병, 존재들은 우주SF라는 작품의 매력을 극대화한다.
우주 공간에서 성간 여행을 하는 장면이나 행성 내 전투신들은 대부분 아이맥스 전용 장비로 촬영돼 생생한 감흥을 더한다. 동물이나 곤충을 본뜬 크리처, 무기와 장비의 생김새도 무한한 상상력으로 승부해온 '스타워즈' 시리즈만의 특징이다.
'블랙 팬서' '오펜하이머'로 오스카 음악상을 수상한 루드비히 고란손의 박진감 넘치는 음악 역시 웅장하고 가슴 벅차는 감상을 극대화한다. 레이저건과 육중한 액션 스펙터클, 우주비행선들의 고공액션은 짜릿한 타격감과 쾌감을 안긴다. 두 주인공이 마치 해외 여행을 하듯 뚝딱 나서는 성간 여행에 관객들은 여전히 함께다. 40년이 넘어도 여전히 새롭고 반짝이는, '스타워즈'에서만 가능한 영화적 경험이다.
jyyang@newspim.com